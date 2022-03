Hoofddorps accountantskantoor en twee RA’s moeten ruim €1,3 miljoen schadevergoeding betalen

Twee accountants en het in Hoofddorp gevestigde Alsberg Accountants & Adviseurs hebben onrechtmatig gehandeld rond een rapport dat werd opgesteld na het faillissement van het bedrijf Digital Exposure Systems (DES), heeft de rechtbank Den Haag onlangs geoordeeld. Het accountantskantoor en de twee accountants moeten daarom gezamenlijk ruim €1,3 miljoen schadevergoeding betalen. Alsberg laat weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Faillissement DES

Digital Exposure Systems (DES) was een bedrijf gericht op de verkoop van LED-systemen aan betaald voetbalclubs. Daaronder bevonden zich ook Willem II en Vitesse, waarmee contracten waren afgesloten. Per 1 juli 2009 nam het bedrijf SportLED de huurcontracten met Willem II en Vitesse over. Ook werd een aantal activa en passiva van DES overgenomen voor € 2.659,09. In april 2013 ging DES failliet. Curator Schouten vroeg daarna aan Alsberg om op een aantal punten de administratie van DES te onderzoeken en daarover een rapport van feitelijke bevindingen op te stellen, waaronder de overname door SportLED. In het rapport werd de waarde van de contracten met Willem II en Vitesse door Alsberg getaxeerd op € 805.355,-.

Rapport Alsberg

De curator gebruikte het Alsberg-rapport in een civiele procedure. Op basis van het rapport nam de curator het standpunt in dat de activa van DES voor een veel te laag bedrag waren overgedragen. De overdracht en de benadeling van de schuldeisers leverden volgens de curator onbehoorlijk bestuur op. Daarbij werd ter onderbouwing het Alsberg-rapport ingezet. Aanvankelijk met succes, want in augustus 2017 bepaalde de rechtbank dat er € 805.355,- schadevergoeding aan de boedel moest worden betaald. In hoger beroep kwam het gerechtshof Amsterdam echter tot een heel ander oordeel, namelijk dat niet was komen vast te staan dat de activa voor een te laag bedrag zijn verkocht.

Veroordeling door Accountantskamer

SportLED spande een tuchtzaak aan tegen de twee RA’s van Alsberg die het rapport hadden opgesteld. De Accountantskamer oordeelde begin 2019 dat het rapport inderdaad aan alle kanten rammelde en legde berispingen op. Toen het rapport werd gebruikt voor de civiele procedure hadden de twee accountants bovendien moeten onderkennen dat hun onderzoek het karakter van een persoonsgericht onderzoek had gekregen. Vanwege dat karakter hadden ze ook aan hoor en wederhoor moeten doen voor het rapport werd opgesteld.

SportLED eist schadevergoeding

SportLED c.s. spande daarna een zaak tegen Alsberg en de twee accountants aan om de schade vergoed te krijgen. Bij de rechtbank Den Haag werd ruim €1,4 miljoen schadevergoeding geëist. Naar het oordeel van de rechtbank hadden de accountants en Alsberg aan de curator en aan SportLED c.s. helderheid moeten verschaffen over de juiste betekenis van het Alsberg-rapport, namelijk dat het rapport, anders dan de curator kennelijk voor ogen stond, geen waardebepaling van de huurcontracten inhield. ‘Dit geldt temeer nu in het rapport aan de huurcontracten een “Contractwaarde” is toegekend, welke term, zoals [gedaagden] tijdens comparitie van partijen in de onderhavige procedure zelf hebben verklaard, niet correct was, omdat er had moeten staan “nominale kasstroom”. [gedaagden] hadden zich naar het oordeel van de rechtbank minstgenomen aan de curator moeten berichten dat het rapport voor door de curator beoogde doel in de procedure niet geschikt was en daarvoor niet mocht worden gebruikt.’

Aansprakelijkheid

Alsberg en de accountants zijn aansprakelijk voor de ontstane schade, oordeelt de rechtbank. Op basis van de bevindingen van het rapport heeft de rechtbank SportLED c.s. tot een schadevergoeding gelijk aan de door Alsberg c.s. berekende contractwaarde van € 805.355 (vermeerderd met wettelijke rente) veroordeeld. Met SportLED c.s. is de rechtbank van oordeel dat die uitkomst van de procedure hoogstwaarschijnlijk zou zijn voorkomen als de accountants aan de curator en/of SportLED c.s. – of aan de rechtbank tijdens de comparitie als informant, waarbij de twee accountants aanwezig waren – zou hebben meegedeeld dat het Alsberg-rapport geen waardebepaling van de huurcontracten inhield en daarvoor in de procedure niet mocht worden gebruikt. Alsberg en de accountant hebben dat nagelaten en hebben daarmee toerekenbaar onzorgvuldig jegens SportLED c.s. gehandeld, oordeelt de rechtbank.

De rechtbank komt tot de slotsom dat Alsberg en de twee accountants onrechtmatig hebben gehandeld jegens SportLED c.s. door na te laten de curator en/of SportLED c.s. te berichten dat het Alsberg-rapport geen waardebepaling van de huurcontracten inhield en daarvoor in de procedure ten overstaan van de rechtbank Amsterdam (zaak- en rolnummer C/13/607627 / HA ZA 16-473) niet mocht worden gebruikt.

De te betalen schadevergoeding wordt op ruim €1,3 miljoen bepaald.