GroenLinks en PvdA komen met initiatiefwet tegen fiscale box 2-constructies

GroenLinks en PvdA hebben een initiatiefwet opgetuigd die het moeilijker moet maken om via zogeheten Zuidasconstructies belasting te ontlopen.

Eerder werd bericht over partners van advocaten- en accountantskantoren die via constructies met BV’s eindeloos belasting voor zich uit kunnen schuiven. Staatssecretaris Van Rij (belastingzaken) liet al weten er weinig aan te willen doen. GroenLinks en PvdA willen nu met de initatiefwet Aanpak belastingontwijkingsconstructies een einde maken aan complexe belastingregels die ‘pretconstructies’ in de hand werken. ‘Die zorgen ervoor dat mensen met veel vermogen veel minder belasting betalen dan mensen met een gewoon inkomen.’

Grondige stelselwijziging

De wet moet de opmaat worden voor een groter plan om vermogensongelijkheid te verkleinen. ‘Het is in Nederland makkelijker om een groot vermogen te laten groeien dan om een klein vermogen op te bouwen. Voor de korte termijn dichten wij met onze wet een deel van de gaten. Maar voor de lange termijn is een grondige stelselwijziging noodzakelijk’, aldus GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver. ‘Kabinetten hebben adviezen om het belastingstelsel te herzien keer op keer genegeerd. Doelbewust zijn constructies gecreëerd, uitgebreid en in stand gehouden die mensen met veel geld de mogelijkheid geven zo min mogelijk belasting te betalen.’

Pretbox

Met het initiatief moet het ontwijken van belasting via box 2 (‘de pretbox’) worden tegengegaan. ‘In de praktijk maken vooral dga’s ervan gebruik, maar ook bijvoorbeeld partners bij accountants-, advocaten- en advieskantoren. Volgens het ministerie van Financiën gaat het om ongeveer 400.000 belastingplichtigen met in totaal € 400 miljard aan vermogen, van wie een kleine groep het overgrote deel bezit.’ Ook de bedrijfsopvolgingsregeling BOR moet worden aangepakt, aldus de partijen. ‘Deze regeling wordt veelvuldig gebruikt om de erf- en schenkbelasting te omzeilen.’

BOR-vrijstelling beperkt

Kernpunten zijn: schrappen van de mogelijkheid voor dga’s om zichzelf een laag loon uit te keren, waardoor een groter deel van het inkomen als winst wordt belast, minimaliseren van excessief lenen uit de eigen BV, afschaffen van de mogelijkheid om het betalen van belasting eindeloos uit te stellen na een overdracht, bijvoorbeeld door erfenis of schenking. Ook willen PvdA en GroenLinks de belastingtarieven in box 2 gelijktrekken met die in box 1, zodat dga’s niet minder betalen dan werknemers met hetzelfde bruto-inkomen. Voor de BOR zou de vrijstelling van erf- en schenkbelasting moeten worden beperkt. Die maatregelen zouden jaarlijks minimaal € 746 miljoen opleveren.