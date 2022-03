Mazars blijft in Rusland: ‘We hebben een cruciale rol’

Andere grote accountantsorganisaties hebben zich uit Rusland teruggetrokken, maar Mazars blijft voorlopig om internationale klanten te helpen. ‘Wij zijn van mening dat we daarin een cruciale rol hebben.’ Wel zijn 32 medewerkers geëvacueerd uit Oekraïne.

Mazars liet eerder al weten dat het voorlopig diensten blijft verlenen in Rusland. Vorige week zijn 32 personeelsleden en hun families uit Kiev geëvacueerd. ‘De bus is veilig aangekomen in Polen, waar onze Mazars-collega’s onderdak en assistentie hebben geregeld.’ In totaal werken er 120 mensen voor Mazars in Oekraïne. ‘Onze groep biedt financiële steun aan onze teams en hun familieleden die het land hebben verlaten, en we zullen dat blijven doen als dat nodig is. Tot op heden hebben we Oekraïense medewerkers in zes landen waar onze interne netwerken die collega’s en hun families onderdak bieden. We blijven elke dag contact houden met onze Oekraïense medewerkers die in het land zijn gebleven: al onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijd.’

Internationale klanten helpen

In tegenstelling tot andere accountantsorganisaties heeft Mazars geconcludeerd dat de aanwezigheid in Rusland, met 500 mensen, gecontinueerd wordt. ‘Onze klanten in deze regio zijn hoofdzakelijk internationale bedrijven met activiteiten in Rusland. In de toekomst zullen we ons uitsluitend richten op deze internationale klanten die onze hulp nodig hebben om de gevolgen van deze crisis te doorstaan. Ons Mazars-team in Rusland blijft deze klanten voorlopig ondersteunen. Wij zijn van mening dat we een cruciale rol te spelen hebben als auditors en adviseurs om deze bedrijven te helpen bij het naleven van internationale en lokale regelgeving en sancties, om continue transparantie en kwaliteit van wereldwijde geconsolideerde rekeningen te waarborgen en om hen te adviseren over cruciale beslissingen naarmate de situatie evolueert. In elk land waar Mazars actief is, zullen we internationale sancties volledig naleven en hebben we ons ertoe verbonden geen gesanctioneerde entiteiten te dienen, waaronder de Russische overheid, staatsbedrijven en gesanctioneerde personen.’

Bezittingen confisqueren

Ondertussen dreigt de Russische overheid om bezittingen van buitenlandse bedrijven die zich uit Rusland willen terugtrekken, in beslag te nemen of kritische bestuurders te arresteren, meldt The Wall Street Journal. Zulke mededelingen zouden zijn gedaan aan onder meer Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble en IBM. Eén van die bedrijven zou de communicatie tussen het eigen hoofdkantoor en de tak in Rusland voorlopig hebben beperkt uit bezorgdheid dat e-mails of sms-berichten tussen collega’s door de Russen worden onderschept.

Moskou heeft al een wetsvoorstel aangenomen om bedrijven die voor meer dan 25% in handen waren van buitenlanders uit zogeheten ‘onvriendelijke naties’ onder curatele te kunnen stellen.