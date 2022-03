Dossier Auto van de zaak: praktische en verdiepende info

Salaris Vanmorgen is in 2022 gestart met inhoudelijke dossiers. Het tweede dossier betreft de auto van de zaak en is geschreven door Heleen Elbert.

Praktische en verdiepende info over de leaseauto

Het dossier Auto van de zaak geeft een overzicht van de stand van zaken op het gebied van de leaseauto en heeft een verdiepend niveau met daarnaast een praktische insteek.

In het dossier Auto van de zaak legt Heleen Elbert uit wat een auto van de zaak precies is. Zij gaat onder meer in op de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak, tegenbewijs leveren, zoals een sluitende rittenregistratie, de verklaring geen privégebruik en de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik, de bijtelling in 2022 en de eigen bijdrage.

De ontwikkelingen rondom de auto van de zaak volgen elkaar soms in een snel tempo op. De regeling lijkt bijzonder eenvoudig, maar de schijn bedriegt. In dit dossier gaat Heleen Elbert in op de meest recente stand van zaken op het gebied van de bijtelling, de bewijslast en de diverse verklaringen. Heleen belicht deze problematiek vanuit de loonbelastingaspecten.

