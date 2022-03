Tweede Kamer wil snel verhoging van belastingvrije kilometervergoeding

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de belastingvrije kilometervergoeding voor woon-werkverkeer snel verhogen, als compensatie van de hoge energieprijzen. Ook voor de eenmalige energietoeslag van 800 euro zouden meer mensen met een laag inkomen in aanmerking moeten kunnen komen, vinden veel partijen. Dat bleek dinsdag tijdens een Kamerdebat over de dalende koopkracht door de hoge energieprijzen, meldt de NOS.

Belastingvrije kilometervergoeding

De belastingvrije kilometervergoeding staat al jaren op 19 cent per kilometer. De coalitie heeft al eerder afgesproken dat de belastingvrijstelling in 2024 omhoog gaat, maar het is nog niet duidelijk met welk bedrag. De regeringspartijen en PVV, PvdA, JA21 en de Groep van Haga willen nu dat die aanpassing eerder wordt doorgevoerd. De VVD denkt dat de kilometervergoeding volgend jaar omhoog kan naar ongeveer 23 cent per kilometer. Hoe dat betaald zou moeten worden is nog niet duidelijk, maar de VVD wil in elk geval het geld gebruiken dat vrijkomt door het eerder afschaffen van de jubelton.

Eenmalige energietoeslag

De Tweede Kamer wil verder onder meer van het kabinet weten of het mogelijk is om meer mensen met een laag inkomen in aanmerking te laten komen voor de 800 euro energietoeslag die onlangs al beschikbaar is gesteld. Gemeenten mogen dat bedrag overmaken aan ongeveer 800.000 huishoudens die moeten rondkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Een meerderheid van de Kamer wil weten of het mogelijk is om die grens te verhogen naar 130 procent.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken heeft inmiddels laten weten dat ze geen mogelijkheden ziet om de grens te verhogen.

Bron: NOS