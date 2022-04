Bij vrijwel elk accountantskantoor speelt het probleem ‘hoge werkdruk en gebrek aan ‘handjes’’. In combinatie met opvolgingsproblematiek (zie ook het ING-rapport ‘Tekort accountants vraagt om modernisering van het partnermodel’) kan dat gebrek aan personeel veel impact hebben op de verdere ontwikkeling en groei van je kantoor. Hoe ga je daar mee om, wat kun je doen om de werkdruk te verlichten? Online boekhoudsoftware biedt een efficiënte oplossing.

Accountants, boekhouders en belastingadviseurs hebben nooit te maken met een gelijkmatig over het jaar verdeelde workload. In het aangifteseizoen worden vaak lange dagen gemaakt, daarnaast zijn er de bekende reguliere pieken met betrekking tot (onder andere) de btw-aangiften. In het afgelopen jaar hebben accountants er daarnaast nog een flinke portie werk bij gekregen, omdat ze veel klanten moesten bijstaan in het kader van de verantwoording rond NOW-aanvragen. Er werd en wordt dus onverminderd veel gevraagd van accountants.

Liever geen kantoorburn-out

Niet iedere accountant – niet ieder mens – is gedurende langere tijd bestand tegen verhoogde werkdruk. Vooral accountants met een groot verantwoordelijkheidsgevoel (zowel voor hun werkzaamheden als richting hun klanten) en een perfectionistische inslag zijn extra gevoelig voor een burn-out. Voor een accountantskantoor dat toch al met onderbezetting kampt, is dat een reëel risico. Waarom? Om de simpele reden dat accountants die niet uitvallen, het werk van hun zieke collega’s erbij krijgen. Dat kan zelfs uitmonden in een kantoorburn-out, waardoor personeel over de volle breedte zijn sprankeling en scherpte verliest. Dat heeft dus direct effect op het toekomstperspectief en de toekomstbestendigheid van je kantoor.

Naar de oplossing

Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Om ieders werkdruk te verlagen, moet het werk zo efficiënt en goed mogelijk worden gedaan. Dat kan op verschillende manieren. De online boekhoudsoftware van e-Boekhouden.nl biedt hier een goede oplossingsrichting voor. Op deze manier kun je 24/7 inloggen op je administraties, en kun je snel en efficiënt samenwerken met je klanten. Hierdoor bespaar je tijd, die je ook weer zinvol voor andere taken en andere klanten zou kunnen inzetten. Op die manier blijft ieders energie en veerkracht beter op peil. Vanuit dat vertrekpunt ben je als kantoor in staat tot betere prestaties en is het ook makkelijker om aan de slag te gaan met nieuwe business opportunities.

Aanpak

In veel gevallen loont het dus om op opnieuw te bekijken wat je verder kunt automatiseren. Kies echter wel voor software die naadloos aansluit bij de behoeften van jouw kantoor.

e-Boekhouden.nl biedt jou als accountant software waarmee je optimaal kunt samenwerken met je klant. Als je klant vragen heeft over bepaalde boekingen of wanneer er (bijvoorbeeld) onduidelijkheid is over btw-tarieven bij bepaalde transacties, kan hier direct over worden geschakeld. En omdat je realtime kunt meekijken in de administratie van je klanten, zie je ook sneller eventuele afwijkende ontwikkelingen in de cijfers. Een mooie gelegenheid voor extra advies.

Inzicht in behoeften

Wij weten wat accountantskantoren nodig hebben en we kennen de knelpunten. Vanuit die inzichten heeft e-Boekhouden.nl boekhoudsoftware ontwikkeld, die daar volledig op aansluit. Hiermee vlak je de pieken in je werk af en speel je tijd vrij om je kantoor toekomstbestendig te maken. Uiteraard beschikt deze online boekhoudsoftware ook over bankkoppelingen en koppelingen met externe bronnen.

e-Boekhouden.nl vraagt accountants en hun klanten regelmatig naar hun ervaringen met deze boekhoudsoftware en naar eventuele wensen. Op basis van die input ontwikkelen wij onze software met veel plezier continu door.

Energielekken

Verken binnen je kantoor waar de grootste energielekken zitten en wees er daarbij op bedacht dat die ook heel verschillende gedaantes kunnen aannemen. Het kan wortelen in processen, systemen, gedrag, verschillende ambitieniveaus en verwachtingen. Vaak heeft dit te maken met de vraag: doen de juiste mensen de juiste dingen – en doen ze die ook op de juiste manier? Is er een duidelijke teamspirit – we klaren de klus samen – of is het meer los zand? Steek daarom vandaag nog de peilstok in je eigen kantoor. Hoe zitten je collega’s in hun energie, stralen ze nog uit dat ze hun werk leuk vinden? Kunnen ze de werkdruk nog aan? Werkdruk is altijd de uitkomst van hoe een feitelijke hoeveelheid werk door iemand persoonlijk ervaren wordt. Goede software kan die werkdruk verlichten.

Ervaart uw accountantskantoor veel druk? Bekijk dan hier wat e-Boekhouden.nl voor u en uw kantoor kan betekenen. Uiteraard gaan we ook graag persoonlijk met u in gesprek.