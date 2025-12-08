Ook leiders administratiekantoren maar matig zichtbaar op sociale media

Veertig procent van de leiders, CEO’s en bestuurders van Top 50-kantoren is online zichtbaar, maar bij administratiekantoren is het volgens Robert van Geenhuizen niet veel beter. En dat is naar zijn idee een gemiste kans.

Eerder analyseerde Van Geenhuizen alle leiders, bestuurders en CEO’s van de AV Top50-kantoren op hun online zichtbaarheid, slechts veertig procent zou vindbaar en zichtbaar zijn. Nu bekeek hij hoe het was gesteld bij de Top 20 administratiekantoren.

Cijfers liegen niet

Van Geenhuizen analyseerde 29 leiders en volgens hem ‘liegen de cijfers er niet om’. Zo heeft 31 procent van de leiders in het afgelopen jaar 0 posts geplaatst, heeft 48 procent één post geplaatst, 93 procent hiervan is man en de twee enige vrouwelijke leiders zijn allebei online onzichtbaar. “We praten hier over de CEO’s, directeuren en eigenaren van de grootste administratiekantoren van Nederland. De mensen die vertrouwen moeten uitstralen. De mensen die talent moeten aantrekken. En bijna de helft zegt niets”, aldus Van Geenhuizen.

Onbenut potentieel

Zijn verbazing ligt niet zozeer bij de onzichtbaarheid, maar bij het onbenutte potentieel. “Veel van deze leiders hebben honderden, soms duizenden volgers opgebouwd. Een publiek dat wacht. Maar ze krijgen geen verhaal te horen.” Zo heeft Geert Leijen (Becky) heeft 3.218 volgers en twee posts. Rob van de Watering (Syfers) 1.028 volgers en één post en Hans Scholten (Yoda) 829 volgers en één post.

Wel zichtbaar?

Wie is er dan wel zichtbaar? Dit zijn onder meer Mark Boelens (BANVO) met 232.150 views en 29 posts, Sjoerd Heijmans (IBEO) met 179.350 views en 25 posts en Bart Janknegt (VvAA) met 80.100 views en negen posts. “Mark Boelens staat met zijn kantoor niet alleen op 1, maar hij zelf qua online pressence ook. Dit maakt hem tot meest zichtbare leider van alle administratiekantoren.”

Volgens Van Geenhuizen is omvang van kantoren geen excuus, want het kantoor Administor staat op plek 20 in de omzetranglijst, maar CEO Jacco Heemskerk heeft met 47.450 views meer online bereik dan de leiders van nummer 3, 5 én 6 bij elkaar opgeteld.

Spiegel voorhouden

Van Geenhuizen benadrukt in zijn artikel dat ruim zeventig procent van de zakelijk beslissers eerder bij bedrijven koopt met een actieve CEO en bedrijven met een zichtbare leider veertig procent betere klantacquisitie hebben en van mening is dat zijn onderzoek geen kritiek is ‘maar een spiegel’. Naar zijn idee kan je met relatief weinig moeite een groot effect behalen. “Net zoals bij de accountants wil ik de sector bewust maken van wat er speelt. Van het onbenutte potentieel. Van de kansen die dagelijks blijven liggen.