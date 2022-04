Flynth rondt overname Accon avm af

Flynth heeft de overname van Accon avm afgerond. Met de overname ontstaat een adviseurs- en accountantsorganisatie van ongeveer 2.400 medewerkers met kantoren in heel Nederland.

Grootste overname

Het is met afstand de grootste overname in de Nederlandse accountancy in lange tijd. Zowel Flynth (6) als Accon avm (10) zijn kantoren uit de top-10 van de jaarlijkse ranking van Accountancy Vanmorgen. Flynth had in 2020 een omzet van 142 mln euro, die van Accon avm (10) bedroeg 87 mln euro. Afgaande op de laatste cijfers zou er sprake zijn van een gezamenlijke omzet van 223 mln. Met de overname krijgt Flynth aansluiting bij de top-5, al is het gat met BDO (307 mln euro omzet in 2020) nog aanzienlijk. Volgens Flynth past de overname in de ambitie het huidige brede palet aan dienstverlening uit te breiden. De vorige ‘grote’ fusie was die van HLB Van Daal en Witlox van den Boomen (WVDB) per 1 januari 2021. Dat fusiekantoor heeft een omzet van 60 mln euro.

Roerige tijden

De overname van Accon avm door Flynth volgt op een bijzonder roerige periode voor beide accountantskantoren. Bij Flynth speelde zich een bestuurlijke machtsstrijd af tussen de Raad van Commissarissen enerzijds en de aandeelhouder en Raad van Bestuur anderzijds. De problemen bij Accon avm zijn veel groter. Het accountantskantoor presteert financieel al jaren ondermaats en bleek bovendien de afgelopen jaren cijfers te hebben gepresenteerd waar niets van klopte. Branchegenoot Mazars trok daarom een eerder afgegeven accountantsverklaring in. Topman Guus Delger werd ontslagen en er moesten als gevolg daarvan eind vorig jaar miljoenen worden afgeboekt bij het top 10-kantoor. Woensdag berichtte Accountancy Vanmorgen dat ook Flynth in 2020 te maken had met een forse afboeking: 2 mln euro aan onderhanden werk kon bij nader inzien niet worden verantwoord.

Groen licht

Eind maart gaf de Autoriteit Consument en Markt (ACM) groen licht voor de overname. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over, oordeelt de toezichthouder. Eerder zeiden de grote agrarische accountantskantoren tegen Accountancy Vanmorgen niet te verwachten dat de ACM de overname zou blokkeren. In de komende periode werkt Flynth aan de integratie van Accon avm. Die merknaam wordt stapsgewijs uitgefaseerd en zal dus verdwijnen. Klanten van Accon avm houden dezelfde contactpersoon, alleen onder de naam van Flynth. Emmy Lammens was lid van de raad van bestuur bij Accon avm en is toegetreden als lid van de raad van bestuur bij Flynth.