Agrarische accountantskantoren vrezen ‘Flaccon’ niet

Met de overname van Accon avm door Flynth, in de wandelgangen al ‘Flaccon’ genoemd, ontstaat een nog grotere speler in de agrarische markt. Abab, Alfa, Countus en Coenen en co, andere agrarische kantoren, vrezen de nieuwe combinatie niet. Ze denken er zelfs van te kunnen profiteren.

Sterke marktpartij

Bob Seemann van Countus denkt niet dat de overname van Accon avm door Flynth veel impact zal hebben op de verhoudingen in de agrarische markt. ‘Zowel Flynth als AcconAVM waren al bezig hun focus te verleggen van een agrarisch accountancy- en advieskantoor naar een traditionele MKB-accountant. Dat weet ik op basis van wat ik hoor van nieuwe agrarische klanten en nieuwe ervaren medewerkers met een specialisatie in de agrarische sector.’ Nico van Knippenberg van Koenen en co meent echter dat de nieuwe combinatie een stevige positie in de agrarische markt zal krijgen. ‘Dit zal in de breedte impact hebben.’ Fou-Khan Tsang van Alfa Accountants en Adviseurs is nog specifieker. ‘In een aantal sectoren, zoals melkveehouderij, akkerbouw en de tuinbouw, zullen ze marktleider worden of dit bestendigen.’

Geen bedreiging

De andere agrarische accountantskantoren verwachten niet dat de nieuwe combinatie impact zal hebben op de eigen marktpositie. ‘Wij zijn marktleider in Limburg met sinds vorig jaar ook een vestiging in Helmond’, stelt Nico Knippenberg (Koenen en co). ‘Wij hebben vanuit onze historie een stevige positie in de agri-sector in onze regio. Ik verwacht niet dat de fusie consequenties heeft voor ons kantoor. Wij gaan uit van onze eigen kracht.’ Bob Seemann draait het zelfs om. ‘Haaks op de trend van fusies en overnames kiezen wij voor meer lokaal gevestigde en wendbare klantenteams/kantoren. Daarmee combineren wij het schaalvoordeel van een grote organisatie met de klantfocus en lokale verbondenheid van een kleine speler om de hoek. Juist door deze lokale aanwezigheid, scherpe profilering in de markt en onze diepe specialismen in bepaalde sectoren verwachten wij meer impact in de markt te krijgen.’

Profiteren van onrust?

Seemann van Countus denkt dat de andere agrarische accountantskantoren zouden kunnen profiteren van de overname van Accon avm. De integratie in Flynth zal een grote uitdaging zijn, verwacht hij. ‘Veel kantoren en afdelingen zullen in elkaar geschoven worden. Dat heeft consequenties voor het zittende management en de ondersteuners, de carrièrekansen voor managementtalent en de vertrouwde werkplek van de professional in de buurt. Dit zal veel onrust geven binnen de nieuwe combinatie waardoor de focus op de klant verloren gaat en veel medewerkers om zich heen zullen gaan kijken.’

Samenwerken

Fou-Khan Tsang van Alfa Accountants en Adviseurs hoopt dat Flynth na de overname van Accon avm blijft samenwerking binnen de VLB, waarin de grote agrarische kantoren (ook Abab, Countus en Alfa) samenwerken. ‘De uitdagingen waarvoor de agrarische sector staat zijn groot en ik denk dat juist door de samenwerking te kiezen we ook het beste voor onze klanten kunnen betekenen.’

ACM doet onderzoek

Ondertussen heeft de ACM contact opgenomen met grote agrarische accountantskantoren om hen te vragen naar de overname van Accon avm. Wordt Flynth wellicht te groot waardoor ondernemers te weinig keuze hebben of nieuwe toetreders belemmerd worden? Ronald Meijers van Abab werd onlangs gebeld . ‘De ACM wilde onder meer weten welke kennis er nodig is om agrarische ondernemers goed te bedienen. Ze wisten niet dat het zo complex was. Vind ik dat de Flynth/Accon-combinatie te groot wordt? Dat hangt van je perspectief af. Ik schat hun gecombineerde marktaandeel op ongeveer 40%. Dat is aan de grote kant. Tegelijkertijd denk ik dat agrarische ondernemers nog voldoende, kwalitatief goede alternatieven hebben, zowel voor hun accountancy-, fiscale als de andere adviesvragen. Het lijkt me wel verstandig dat de ACM dit onderzoekt. De uitkomst zal, verwacht ik, zijn dat er groen licht voor de overname komt. Daar kan ik prima mee leven.’