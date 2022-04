Online werkplatform gaat zzp’ers automatisch verzekeren voor arbeidsongeschiktheid

Vakbonden en belangenclubs kunnen maar geen overeenstemming bereiken over sociale bescherming van zzp’ers. Online werkplatform Temper lijkt de impasse nu te doorbreken met een eigen initiatief, waarbij zzp’ers een automatische verzekering krijgen voor wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen en twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Temper

Temper-oprichter Niels Arntz spreekt in het FD van een wereldprimeur. ‘Dit is de eerste collectieve verzekering tegen tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor zelfstandige platformwerkers. Een marktpartij lost het politieke probleem op.’ Temper noemt zich een digitaal prikbord voor tijdelijke klussen in de horeca, de retail en de logistiek. Er werken ongeveer 20.000 mensen via het platform, gemiddeld 28 uur per maand. De verzekeringspremie wordt indirect door opdrachtgevers betaald; de gebruikskosten voor Temper stijgen namelijk half april van €3 naar €3,50 per gewerkt uur.

Politiek debat over zzp’ers

Over sociale zekerheid voor zzp’ers en schijnzelfstandigheid wordt al enige tijd een politiek debat gevoerd. In het pensioenakkoord is al een aparte en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers opgenomen. Veel zzp’ers zijn daar echter fel op tegen, zij willen een vangnet voor alle werkenden die door ziekte uitvallen. Eerder deze week bracht de Algemene Rekenkamer nog naar buiten dat de Belastingdienst nauwelijks aan handhaving doet als het om schijnzelfstandigheid gaat.

