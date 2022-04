Tweede Kamer wil onderzoek naar belastingontwijking via schenk- en erfbelasting

De Tweede Kamer wil dat belastingontwijkingsconstructies in de schenk- en erfbelasting onder de loep gaan worden genomen.

Een meerderheid in de Kamer heeft ingestemd met een motie van D66’er Romke de Jong waarin het kabinet wordt verzocht om belastingontwijkingsconstructies in de schenk- en erfbelasting te betrekken bij al lopend onderzoek naar de BOR of vermogensongelijkheid. Dat gebeurde eerder deze week tijdens een zogeheten tweeminutendebat Belastingen, waarbij meer moties werden aangenomen.

Belastingontwijking via schenk- en erfbelasting

In de aangenomen motie wordt gesteld ‘dat veel schenk- en erfbelasting wordt ontweken met constructies met bijvoorbeeld baby-bv’s, afgezonderd particulier vermogen en ik-opa-testamenten.’ Dat kan er toe leiden dat kleine vermogenden meer belasting betalen dan grote vermogenden, constateert de Kamer. Er is volgens de indiener bovendien geen grondig onderzoek verricht naar de ontwijkingsmogelijkheden in de schenk- en erfbelasting. Daarom wordt het kabinet verzocht ‘deze en andere belastingontwijkingsconstructies in de schenk- en erfbelasting te betrekken bij het onderzoek naar de BOR of in het ibo (interdepartementaal beleidsonderzoek, red.) vermogensongelijkheid.

Andere aangenomen moties gaan over voorstellen om aangehouden beleggingsvermogen in box 2 beter in kaart te brengen en het monitoren van de fiscale schuldenberg van ondernemers.

