Hof: parkeerboete voor ‘laadpaalklever’ terecht

De parkeerboete die een ambtenaar uitdeelde aan de eigenaar van een MG die enkele uren onnodig aan een laadpaal stond was terecht, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld. Automobilisten met een elektrische auto moeten hun voertuig op tijd verplaatsen naar een andere parkeerplaats zodra de accu is opgeladen.

Boete

De eigenaar van de MG had bezwaar aangetekend tegen een boete van 95 euro die hij in 2020 kreeg toen hij in Noordwijk zijn auto twee uur lang opgeladen bij een laadpaal had laten staan. Een controleur van de gemeente schreef de boete uit toen hij zag dat de auto er al twee uur stond, terwijl het lampje op de laadpaal aangaf dat de accu vol was. Volgens de gemeente Noordwijk is het langdurig bezet houden van een parkeerplek met laadpaal niet toegestaan.

Oordeel Hof

De automobilist vocht zijn boete aan, maar krijgt van het hof dus geen gelijk. Het hof oordeelt dat de man zijn voertuig had moeten verplaatsen toen de accu vol was: ‘Het behoort tot de verantwoordelijkheid en het risico van de bestuurder van een elektrisch voertuig om het voertuig te verplaatsen zodra het voertuig niet meer wordt opgeladen op een parkeerplaats die is aangeduid met een bord E04 met het onderbord “opladen elektrische voertuigen”. Voor zover van de zijde van de betrokkene is gesteld dat de bestuurder steeds bij het voertuig zou moeten blijven om te weten wanneer hij zijn voertuig moet verplaatsen, wordt opgemerkt dat na het aansluiten van een elektrisch voertuig aan een laadpaal door het voertuig in de regel zelf een berekening wordt gegeven van de te verwachten laadtijd, terwijl de bestuurder ook zelf een zodanige berekening kan maken. Van strijd met de Beleidsregels van de gemeente Noordwijk, waarin is bepaald dat het langdurig bezet houden van een parkeerplaats met een ander doel dan het opladen niet is toegestaan, is niet gebleken. In dit geval werd het voertuig gedurende ongeveer twee uren niet opgeladen. Dat in de Beleidsregels niet nader is gespecificeerd wat wordt bedoeld met langdurig parkeren doet er niet aan af dat dit hier duidelijk het geval was.’