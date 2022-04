Van Rij bereid om naar verlenging terugbetaaltermijn belastingschulden bedrijven te kijken

Staatssecretaris Van Rij van Financiën staat niet onwelwillend tegenover het bekijken van de mogelijkheden om de terugbetaaltermijn voor ondernemingen met toekomstperspectief fors te verlengen, langer dan de huidige vijf jaar. Dat blijkt uit een Kamerbrief die de staatssecretaris heeft verstuurd in aanloop naar een debat over het coronasteunpakket op 12 mei.

Rond het Kamerdebat zal een motie in stemming worden gebracht van de Kamerleden Stoffer en Idsinga. Daarin wordt het kabinet verzocht om diverse scenario’s te maken ‘om ondernemingen met toekomstperspectief de mogelijkheid te bieden hun terugbetaaltermijn te verlengen (fors) langer dan de huidige vijf jaar zodat zij niet in de problemen komen door een voor hen knellend terugbetaalregime van de Belastingdienst.’ Ook wordt verzocht deze scenario’s voor het debat over het coronasteunpakket met de Kamer te delen.

Reactie Van Rij

Staatssecretaris Van Rij laat nu in een Kamerbrief weten dat het hem, hoewel hij eerder in de Kamer heeft aangegeven dat hij geen voorstander is van het generiek verlengen van de terugbetaaltermijn, verstandig lijkt om scenario’s uit te werken voor bedrijven die mogelijk in problemen zouden kunnen komen. Daarom laat hij voor deze motie het oordeel aan de Kamer. Van Rij“Daarbij is wel relevant om mee te nemen bij uw afweging het volgende. Op dinsdag 5 april is door het ministerie van Financiën een internetconsultatie gestart naar aanleiding van de motie Mulder over belastingschulden. Doel van deze consultatie is om breed bij ondernemers op te halen of er mogelijke knelpunten zijn bij het aflossen van de belastingschulden en om beleidsopties in beeld te brengen. De reacties uit deze consultatie, samen met een appreciatie, zal het kabinet u voor de zomer doen toekomen. Hier zouden de in de motie gevraagde vervolgscenario’s in mee kunnen lopen. Gezien de doorlooptijd – onder andere voor de uitvoeringsconsequenties – is de datum van 12 mei die genoemd wordt in de motie echter niet mogelijk.”

Kamerbrief reactie op motie over terugbetaaltermijn belastingschulden bedrijven