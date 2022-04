Hof: rechtsherstel box 3-heffing niet voor ongerealiseerd koersverlies op beleggingen 

Gezien het kerstarrest van de Hoge Raad moet aan een belastingbetaler rechtsherstel worden geboden, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld in het hoger beroep dat de man aanspande. Daarbij gaat het hof uit van het werkelijke rendement. Bij de bepaling daarvan mag geen ongerealiseerd koersverlies op beleggingen in aanmerking worden genomen.

Rechtsherstel

De man had een zaak aangespannen tegen de fiscus over zijn IB-aanslagen over de jaren 2017 en 2018. Het hof oordeelt dat de beantwoording van de vraag of de box 3-heffing in strijd is met artikel 5 van het Europese Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van Persoonsgegevens uit 1981 in het midden kan blijven, aangezien de box 3-heffing over 2017 en 2018 op stelselniveau in strijd is met bepalingen van een hogere rechtsorde (zoals in het kerstarrest bepaald) en reeds hierom rechtsherstel geboden is.

De Hoge Raad heeft daarbij beslist dat rechtsherstel moet worden geboden door te bepalen dat voor de jaren 2017 en 2018 alleen het werkelijke rendement in de heffing mag worden betrokken (althans – zo begrijpt het Hof – voor zover dat lager is dan het in aanmerking genomen forfaitaire rendement).

Ongerealiseerd koersverlies

De partijen verschilden nog van mening of voor de bepaling van het werkelijke rendement i) moet worden uitgegaan van de nominale rente dan wel de reële rente na correctie voor inflatie en ii) een ongerealiseerd koersverlies op beleggingen van € 250 in aanmerking moet worden genomen.

Het hof oordeelt wat betreft de eerste vraag dat uit het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 20196 volgt, dat voor het bepalen van het werkelijk rendement aansluiting dient te worden gezocht bij het nominaal gerealiseerde rendement. Met betrekking tot de tweede vraag is het Hof van oordeel dat bij het belasten van inkomsten uit sparen en beleggen op basis van het werkelijke rendement geen plaats is voor het in aanmerking nemen van ongerealiseerde verliezen ter zake van aandelen waarvan het in het geheel niet zeker is dat een verlies zich daadwerkelijk voor zal doen.

Gelet daarop moet het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen voor het jaar 2017 worden verminderd, bepaalt het hof.