Coalitiepartijen houden kaarten tegen de borst over compensatie box 3-heffing

Coalitiepartijen VVD en CDA zijn bereid de staatsschuld te laten oplopen om de gedupeerden van de spaartaks te compenseren. Dat bleek woensdagavond tijdens een Kamerdebat over de toekomst van de vermogensrendementsheffing na het kerstarrest van de Hoge Raad.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën hoopte van de Kamer al een richting mee te krijgen, nadat het kabinet onlangs verschillende opties voor rechtsherstel presenteerde. De coalitiepartijen wilden echter niet te veel kwijt over het financiële plaatje. Ze onderhandelen momenteel met het kabinet over de voorjaarsnota. Daarbij wordt ook besproken hoe het kabinet de spaartakscompensatie gaat betalen.

Werkenden niet extra belasten

Coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en D66 willen de miljarden voor de hersteloperatie niet weghalen bij werkenden. Als alternatieven gelden het belasten van vermogen van particulieren in box 3, van ondernemers in box 2 of een oplossing via de winstbelasting.

Staatsschuld

Het CDA is bereid om eventueel de staatsschuld te laten oplopen om financiële tegenvallers op te vangen. Dat is eigenlijk in strijd met de begrotingsregels die de coalitiepartijen met elkaar hebben afgesproken. Minister van Financiën Sigrid Kaag heeft al aangegeven er weinig voor te voelen. VVD’er Folkert Idsinga waarschuwt dat het wellicht niet mogelijk is het gehele bedrag dat nodig is voor compensatie op te halen “binnen het domein” van de spaartaks zelf. Volgens de liberaal “zullen we veel breder moeten kijken, naar uitgaven, naar lasten, en naar de staatsschuld”.

FD/ANP/AV