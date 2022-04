‘Belastingverlichtingen ondernemers teruggedraaid om tegenvallers begroting op te vangen’

Het kabinet bevindt zich in de laatste fase van de onderhandelingen over de Voorjaarsnota. Enkele grote tegenvallers in de begroting lijken vooral te worden opgevangen met behulp van het schrappen van een aantal voorgenomen belastingverlichtingen voor ondernemers. Dat meldt de NOS op basis van Haagse bronnen.

Vanwege een aantal hoge uitgaven die niet waren voorzien moet er ongeveer 10 tot 15 miljard euro worden gevonden. De coalitie timmert voorlopig nog niks dicht, want er moet de komende tijd ook nog overeenstemming worden bereikt met oppositiepartijen, om zo een meerderheid in de Eerste Kamer te verzekeren. Wel tekenen er zich al een aantal bijstellingen af.

Fiscale bijstellingen

Bedrijven blijven toch belasting in het hogere tarief betalen over winsten boven de 200.000 euro. De regeringspartijen hadden de grens verhoogd naar 400.000 euro, maar dat wordt teruggedraaid. Ook over het verhogen van de winstbelasting wordt onderhandeld. De expatregeling verdwijnt mogelijk helemaal.

Het belastingtarief dat dga’s in box 2 betalen gaat bovendien mogelijk omhoog. En de dga’s worden mogelijk verplicht een ‘marktconform’ salaris aan zichzelf uit te keren, waarover dan weer belasting moet worden betaald. Het voordeel dat zij geld in hun bv kunnen laten zitten verdwijnt dan.

Bron: NOS