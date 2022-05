Omzet Baker Tilly plust 5 procent

Baker Tilly heeft vorig jaar in ons land een omzet geboekt van € 105,1 miljoen. Dat is 5% meer dan in 2020 (€ 99,5 miljoen). ‘De omzetgroei, vooral in de auditwerkzaamheden (inclusief NOW-activiteiten) en de adviesdiensten, zet hiermee gestaag door.’

Audit is met € 47,1 miljoen de grootste tak, gevolgd door mkb-accountancy en -advies met € 25,5 miljoen. € 43 miljoen van de omzet komt uit wettelijke controleopdrachten. Baker Tilly maakt nog geen andere cijfers bekend omdat voor de conceptjaarrekening nog geen accountantsoordeel is afgegeven en de jaarrekening nog niet vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Bestuursvoorzitter Ronald Hoeksel geeft wel aan dat de klantbediening op peil is gebleven. ‘Het aanbevelingscijfer van onze klanten steeg van 7,7 naar ruim 7,9. Ik ben trots op de duidelijk zichtbare beweging naar een meer kwaliteitsgerichte cultuur die wij in 2021 maakten. Ik zie dit als een mooi resultaat van onze investeringen in de vitaliteit, kennis en competenties van onze collega’s.’

Van de medewerkers krijgt Baker Tilly een 7+. Wel vindt bijna de helft de werkdruk te hoog. Sterke punten vinden medewerkers de respectvolle manier van samenwerken, de flexibele werktijden en de collegiale sfeer. Verbeterpunten zijn, naast de werkdruk, de werk-privébalans en het salaris.

Versnelling van de groei

Baker Tilly bezet over 2020 de achtste positie in de AV-top 50 en heeft volgens Hoeksel de groeiambitie aangescherpt. Overnames zijn onderdeel van die ambitie: ‘Schaalvergroting is noodzakelijk, ook om aantrekkelijk te blijven voor medewerkers en klanten. We zetten in op een versnelling van onze groei en kijken daarbij ook naar passende combinaties met andere ondernemingen. Ons nieuwe, veertiende kantoor van Baker Tilly in Groningen is veelbelovend gestart. Hiermee kunnen we onze klanten in de drie noordelijke provincies beter bedienen. Recent maakten wij de overname bekend van het Groningse Rikst Accountants. Ik wijs ook op de uitbreiding van onze Advisory Legal Services, die past in onze doelstelling om verder te groeien in mkb-accountancy en -advies.’