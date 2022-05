Rabobank moet accountantskantoor driekwart miljoen euro voorschot op schadevergoeding betalen

Het Hoofddorpse Alsberg Accountants & Adviseurs heeft in kort geding afgedwongen dat Rabobank het kantoor alvast €750.000 aan voorschot moet betalen op een nog nader te bepalen schadevergoeding.

door Misha Hofland

Alsberg en twee van de drie vennoten van het kantoor werden onlangs op hun beurt veroordeeld om in totaal €1,3 miljoen schadevergoeding te betalen aan het bedrijf SportLED. Er is onrechtmatig gehandeld rond een rapport dat werd opgesteld na het faillissement van het bedrijf Digital Exposure Systems (DES), oordeelde de rechtbank Den Haag in februari. Het accountantskantoor liet Accountancy Vanmorgen weten tegen de veroordeling in hoger beroep te gaan.

Rabobank al eerder veroordeeld

Naar nu blijkt heeft de rechtbank Rotterdam vorig jaar al in een geanonimiseerd vonnis – vooruitlopend op een eventuele veroordeling van Alsberg – vastgesteld dat Rabobank als voormalig tussenpersoon bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Alsberg op moet draaien voor de door het kantoor geleden aansprakelijkheidsschade. Rabobank liet namelijk na om de verzekering van Alsberg bij AIG om te zetten naar een verzekering als accountantskantoor, nadat de vennoten hun accountantsdiploma behaalden. Daardoor was Alsberg ten onrechte verzekerd als administratiekantoor.

Rabobank: veroordeling heeft grote en onwenselijke gevolgen

De bank weigerde zich neer te leggen bij de veroordeling en tekende hoger beroep aan. Bij de rechtbank Amsterdam spande Alsberg echter onlangs een kort geding aan tegen Rabobank om toch alvast een voorschot te krijgen op de schadevergoeding. De bank noemde de veroordeling tijdens het kort geding een ‘unicum’. De uitspraak zal volgens de bank grote en onwenselijke gevolgen hebben voor de verzekeringsbemiddelingspraktijk.

De voorzieningenrechter ziet dat echter heel anders: dat het vonnis van de rechtbank Rotterdam klaarblijkelijk berust op een kennelijke misslag, is gesteld noch gebleken. ‘Rabobank heeft slechts aangevoerd dat de uitspraak een ‘unicum’ is en grote en onwenselijke gevolgen voor de verzekeringsbemiddelingspraktijk zal hebben, zodat zij ervan uitgaat dat het vonnis geen stand zal houden, maar dat is iets anders dan een kennelijke misslag, namelijk haar visie op de beslissing. Ook zijn geen gewijzigde omstandigheden aangevoerd die tot een andere beslissing zouden hebben geleid als die door de bodemrechter zouden zijn meegewogen.’ Daarom moet er voorlopig dan ook van worden uitgegaan dat Rabobank aansprakelijk is voor de schade van Alsberg.

Vordering Alsberg ‘zeer stevig’, spoedeisend belang

De vordering van Alsberg is volgens de voorzieningenrechter ‘zeer stevig’. Omdat er ook een spoedeisend belang is moet Rabobank alvast over de brug komen met een voorschot. Alsberg voerde namelijk aan dat er executoriaal beslag is gelegd op de bankrekeningen van het kantoor en haar vennoten, op de woningen van die vennoten en op de aandelen in de holdings. De rechter ziet geen reden om te betwijfelen dat dit juist is. ‘Het restitutierisico is levensgroot, daarin heeft Rabobank gelijk. Na ontvangst van de gelden zal [eiseres] die immers meteen aan [naam bedrijf 2] afdragen. Maar het restitutierisico en de “hardheid” van de vordering zijn communicerende vaten en de vordering van [eiseres] is zeer stevig. Het restitutierisico biedt dan ook geen grond om de vordering af te wijzen.’ De vordering wordt daarom toegewezen.