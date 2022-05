Duits vastgoedfonds ‘teleurgesteld en geïrriteerd’ over afwijzing KPMG

Het met boekhoudproblemen kampende Duitse vastgoedconcern Adler Group meldde dinsdag nog door te willen gaan met KPMG, maar de huisaccountant liet enkele uren later zelf weten niet langer voor Adler te willen werken. ‘Dit besluit van KPMG komt voor ons als een grote verrassing en is teleurstellend en irritant’, heeft RvC-voorzitter Stefan Kirsten laten optekenen in een felle verklaring over het accountantskantoor.

Geen goedkeuring jaarrekening

Adler verloor begin van deze maand een flink deel van haar beurswaarde, nadat er twijfels waren gerezen over de boekhouding. De activiteiten op het gebied van projectontwikkeling stonden vermoedelijk voor een veel te hoge waardering in de boeken. Vanwege een tekort aan informatie daarover weigerde KPMG in april de jaarrekening van Adler over 2021 goed te keuren. Toch ging het bedrijf over tot publicatie van de jaarrekening zonder de accountantsverklaring, om zo een schending van de obligatieconvenanten te voorkomen.

Verhouding met KPMG

Het bedrijf probeert nu onder anderen met behulp van adviseur PwC weer op te krabbelen, maar de verhouding met KPMG blijkt definitief verstoord. Adler moet nu op zoek naar een nieuwe controlerend accountant en dat gaat tijd kosten, schrijft topman Kirsten in de verklaring. ‘Tijd die we ons graag bespaard hadden met de uitvoering door KPMG van een professionele en, uiteraard, onafhankelijke controle die rijk aan details is vanwege het werk dat ze tot nu toe hadden uitgevoerd.’ Het bedrijf betreurt de beslissing van KPMG enorm, schrijft Kirsten. ‘Het feit dat ik vanochtend de duidelijke aanwijzingen van KPMG dat de samenwerking zou worden voortgezet, die ik voor zeker hield, verkeerd heb beoordeeld, is mijn verantwoordelijkheid.’

(FD/AV)