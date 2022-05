Twee jaar cel geëist tegen ondernemer voor belastingfraude

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 43-jarige Duitser van belastingfraude, die hij gepleegd zou hebben toen hij met zijn ondernemingen was gevestigd in de gemeente Vaals. Het OM stelt dat de ondernemer onjuiste btw-aangiften heeft ingediend, valse inkoopfacturen opstelde en verleende belastingteruggaven van drie ondernemingen waar hij directeur was heeft witgewassen.

De zaak diende dinsdag in de rechtbank van Den Bosch. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 maanden en een geldboete van € 25.515, een bedrag gelijk aan het gelegde beslag.

Boekenonderzoek Belastingdienst

Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart naar aanleiding van boekenonderzoek door de Belastingdienst. De controle was gericht op de juistheid en volledigheid van de aangiften omzetbelasting over een periode van 2017 tot en met 2020. Het viel de fiscus op dat er grote bedragen aan voorbelasting in de aangiften stonden, zonder dat er belaste omzet werd aangegeven. Tijdens het onderzoek is er gesproken met de verdachte. Hij verstrekte de fysieke administratie van de drie ondernemingen, onder meer omzetfacturen en bankafschriften, ter onderbouwing van de aangegeven omzetbelasting. Daarbij ging het om kopieën. Een aantal van deze facturen werd tijdens de controle voorgelegd aan leveranciers en afnemers. Naar aanleiding van hun reacties kon worden geconcludeerd dat de overhandigde facturen vals waren en dat de daarop gebaseerde aangiften omzetbelasting onjuistheden bevatten met betrekking tot de aangegeven verschuldigde omzetbelasting en de aangegeven voorbelasting.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.