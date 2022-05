EY: meeste autokopers kiezen voor elektrisch

Volgens een onderzoek van EY is het omslagpunt op de automarkt bereikt: wereldwijd willen inmiddels de meeste autokopers elektrisch gaan rijden.

De laatste EY Mobility Consumer Index wijst uit dat 52% van de consumenten die een auto willen kopen, de voorkeur geeft aan een elektrisch voertuig. Het is de eerste keer dat meer dan de helft van de respondenten dat aangeeft; twee jaar terug stelde nog 30% een elektrische auto te willen aanschaffen. EY bevroeg 13.000 mensen in 18 landen. In Italië (73%), China (69%) en Zuid-Korea (63%) is de EV het meest geliefd, Australië (38%) en de VS (29%) staan onderaan.

Koper wil best extra betalen

De belangrijkste reden om elektrisch te rijden is het milieu: dat wordt door 38% van de kopers genoemd. Toenemende kosten van auto’s met een verbrandingsmotor spelen voor 34% een rol. In tegenstelling tot mkb-ondernemers hikken consumenten niet aan tegen de kosten: wie een elektrische auto wil kopen, is in 88% van de gevallen bereid om daarvoor een meerprijs te betalen. Ruim een derde wil zelfs meer dan 20% extra uitgeven. ‘Het lijdt geen twijfel dat de wereldwijde stijging van de gasprijzen een rol heeft gespeeld, maar milieuproblemen blijven ook bovenaan de lijst van drijfveren staan. Consumenten worden steeds socialer en milieubewuster en zijn bereid meer te betalen.’ De auto-industrie moet nu gaan inspelen op de groeiende vraag, aldus EY.

Minder zorgen over opladen

De actieradius en de oplaadmogelijkheden vormen een zwak punt bij de EV’s, maar die baren mensen die al een elektrische auto hebben minder zorgen. Wie opgaat voor de tweede elektrische auto doet dat vooral omdat EV’s nu een groter bereik hebben en slechts een kwart maakt zich zorgen over de oplaadinfrastructuur. Van de autokopers die nog niet elektrisch rijden, is 36% bezorgd over het opladen. ‘We weten dat de overgrote meerderheid van de autoritten relatief kort is en naarmate de oplaadinfrastructuur blijft groeien en de kwaliteit van de batterij blijft toenemen, zullen die zorgen verdwijnen’, denkt EY.