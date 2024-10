Visionplanner lanceert cloudsoftware voor jaarrekeningcontrole

Visionplanner introduceede op 1 oktober Visionplanner Audit, een geavanceerde cloudoplossing voor de jaarrekeningcontrole. De nieuwe software is specifiek ontwikkeld met en voor accountants om hen te ondersteunen bij het efficiënt en compliant uitvoeren van controles in een steeds complexer wordende omgeving.

Visionplanner Audit biedt een antwoord op de groeiende uitdagingen in de controlepraktijk, zoals toenemende regeldruk, hoge werkdruk en de behoefte aan meer inzicht en overzicht. De software leidt accountants stap voor stap door het controleproces en zorgt voor een heldere ‘story of the audit’.

“Met Visionplanner Audit zetten we een belangrijke stap in de modernisering van de controlepraktijk”, zegt Joris Joppe, managing director van Visionplanner. “We bieden accountants een gebruiksvriendelijke en compliant oplossing die hen in staat stelt efficiënter te werken zonder in te leveren op kwaliteit.”

Belangrijkste kenmerken van Visionplanner Audit

Moderne cloud-omgeving voor optimale samenwerking

Geïntegreerde COS-controlestandaarden en NBA-richtlijnen

Kennispaneel dat relevante kennis biedt op de juiste plek in de software tijdens het controleproces.

Efficiënte werkstroom met schaalbare dossiers

Overzichtelijk beheer van notities en issues

SharePoint-integratie voor eenvoudig documentbeheer

Ontwikkeld in samenwerking met de praktijk

Visionplanner Audit is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een groep ervaren controlerende accountants. Hierdoor sluit de software naadloos aan op de dagelijkse praktijk en de veranderende behoeften van de markt.

De lancering van Visionplanner Audit past in de strategie van Visionplanner om kantoren één geïntegreerde tool te bieden voor al hun opdrachten, van samenstellen en beoordelen tot controleren.

Visionplanner Audit is beschikbaar voor accountantskantoren die hun controleprocessen willen moderniseren. Voor meer informatie en een demo kunnen geïnteresseerden terecht op www.visionplanner.com/audit.