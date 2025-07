“Overstappen op werkplekbeheer is een fluitje van een cent”

Geen uurtje-factuurtje

VO Accountants, gevestigd in Delft, heeft een vijftal medewerkers. Corlin van Oeveren, oprichter en eigenaar: ‘Onze klanten zijn voornamelijk digital agencies en bedrijven met een buy-and-buildstrategie.’ Het kantoor heeft de financiële- en salarisadministratie en een deel van het jaarwerk uitbesteed. Dat is een bewuste keuze volgens Corlin: ‘Mijn passie ligt bij waardecreatie. Ik ben business valuator en register valuator en wil ondernemers naar het volgende level brengen en ze financieel onafhankelijk maken. Daarom richten we ons niet op klanten die alleen de boekhouding op orde willen hebben.’

Bij VO Accountants krijgen ondernemers de beschikking over een team van financiële coaches die niet alleen helpen met de administratie maar ook met het behalen van doelen. Als een van de weinigen kantoren in Nederland werkt VO Accountants met abonnementen. ‘Wij hebben gekozen voor een ander businessmodel. Voor onze klanten rekenen we geen uurtje-factuurtje meer. Hierdoor creëren we meer tijd en dat betekent meer aandacht voor de klant en een beter advies’, vertelt Corlin.

“Met Asista Werkplekbeheer zitten we qua beveiliging in de voorste wagon’” – Corlin van Oeveren

Afscheid nemen van de server

De kantoorfilosofie van VO Accountants vraagt om goed georganiseerde IT-voorzieningen zodat medewerkers overal en altijd veilig kunnen werken. Al in 2010 is het accountantskantoor gestart om zoveel mogelijk te automatiseren, te scannen en te herkennen. ‘Tot 2021 hadden we een server hier op kantoor staan. Daar wilden we eigenlijk al een tijdje van af. Ons jaarrekeningpakket stond een overstap naar de cloud in de weg. We waren echt op zoek een IT-partner die ons kon helpen bij de laatste stap. Dat was Asista. Met Caseware on Intune en Werkplekbeheer stelden ze ons in staat om én afscheid te nemen van de server én die software te blijven gebruiken.’

Voor Corlin waren er echter meer redenen om met Asista in zee te gaan: ‘Ze kennen ons vakgebied en hebben veel ervaring in de accountancy. Ze werken voor accountantskantoren en weten wat er speelt. Dat is een groot voordeel. Daarbij vind ik het prettig dat ik de eigenaar ken. Als er iets is, kan ik contact opnemen en wordt er snel gehandeld.’

Voorop op beveiliging

De overstap naar Werkplekbeheer was volgens Corlin een fluitje van een cent: ‘Ze zijn op vrijdagochtend begonnen en aan het eind van de middag was het klaar en konden de medewerkers werken op een laptop voorzien van Microsoft 365. Office staat op de laptop maar de rest van onze softwarestraat draait volledig in de cloud’, legt Corlin uit.

Als kantoor kun je op basis van rollen en rechten per medewerker instellen welke software beschikbaar moet zijn. Asista monitort de hardware en software 24 uur per dag. Zo zorgt de IT-specialist dat alle werkstations altijd voorzien zijn van de laatste updates. De oplossingen van Asista zijn secure by design en hebben ingebouwde compliancy-checks. Dit betekent voor accountantskantoren inloggen zonder passwords maar met gezichtsherkenning én een AI-gedreven bescherming waarmee ransomware- en phishingaanvallen tot het verleden behoren. Voor VO Accountants is dat een belangrijk voordeel.

Corlin: ‘Vroeger konden we natuurlijk ook overal werken, maar moesten we inloggen. Dat betekent dat er op de server een ‘deurtje’ opengezet moest worden om toegang te hebben. Maar als je dat doet, weet je ook dat iemand anders daar gebruik van kan maken. Met werkplekbeheer hebben we daar geen omkijken meer naar. Met Asista zitten we qua beveiliging altijd in de voorste wagon.’