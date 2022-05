Bedrijfsoverdracht | Leren participeren

Koningsdag 2022 was een verademing. Eindelijk konden we weer naar hartenlust ritselen, sjacheren, en marchanderen. Op de valreep van ’s Konings oudejaarsavond hadden ook wij als gezin besloten deel te nemen aan de vrijmarkt. In een snelle beweging veegden we wat overtollige kledij en schoeisel van vrouw en kinderen, wat boeken van vader en een verzameling Pokémonkaarten met een kleedje bijeen in een bolderkarretje, dat vervolgens klaarstond voor de grote dag. Als verkopers zouden we allemaal meedoen.

Toen Koningsochtend eenmaal aanbrak, was alles als vanouds: buitenkansjes, baargeldtransacties en bodemprijzen. Wat dat laatste betreft: het leek wel alsof de inflatie op Koningsdag niet had toegeslagen. Op ons eigen kleedje verdienden de kinderen het snelst aan het betere stunttarief. Tien cent, twintig cent, vijftig cent, voor overzichtelijke stapeltjes speelkaarten – dat soort handel, waarin tweedehandsconsumentengoederen vooral fast moven. Niet gek, twee lange lockdownperiodes ten spijt, is engelengeduld niet bepaald de deugd die de verjaardag van onze vorst in kinderen naar boven brengt. De mijne hielden hun salesrol nog niet één uur geconcentreerd vol. En toen waren het vader en moeder die beurtelings de resterende nering beheerden. Het kroost stak allang de klinkende omzetten diep in de handelswaar van de alom aanwezige concurrentie. Geld moet rollen. En hoeveel aanbod er ook mag zijn, aan vraag is nooit echt gebrek op de vrijmarkt.

In de fusie- en overnamemarkt in de accountancy is iets soortgelijks aan de hand. Kapitaal is er in overvloed, partners nabij de pensioenleeftijd ook, en zelfs investeringsmaatschappijen die zich voorheen beperkten tot meer sexy markten laten hun oog voorzichtig vallen op de administratieve dienstverlening. Arjen Schutte van Full Finance, die de vraag naar en aanbod van accountantskantoren voor Accountancy Vanmorgen in kaart heeft gebracht, valt het echter op dat een groeiend aantal opvolgingskandidaten afhaakt. ‘Het ontbreekt aan management dat de positie van een terugtredende eigenaar kan invullen.’ Hij pleit voor meer participatie door accountants – of dat nu is in de vorm van certificaten, of door in te kopen in de firma en toe te treden tot de partnervergadering.

Ik hoop dat het de beslissers lukt die betrokkenheid aan te wakkeren in de eigen beroepsgroep. Dat er vennoten zijn die hun professionals niet alleen blijvend interessant werk bieden, maar ook weten te interesseren voor een avontuur als ondernemer in de accountancy. Directieleden die dat kunstje weten te flikken, mogen me uitleggen hoe je die aanhoudende betrokkenheid wakker maakt in je mensen: liefst voor Koningsdag 2023.

Wilbert Geijtenbeek is Hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over bedrijfsoverdracht. Dit magazine is verschenen in mei 2022.