Ook grotere subsidiepot elektrische auto’s al snel leeg

Het subsidiebudget in 2022 voor de Subsidieregeling voor Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) is afgelopen maandag opgeraakt, meldt de RVO. Er is voor meer geld aangevraagd dan dat er dit jaar beschikbaar is. In totaal zijn er ruim 21.000 nieuwe elektrische auto’s met subsidie aangeschaft in 2022.

Extra geld

Om te voorkomen dat de subsidie snel op zou zijn trok het kabinet vorig jaar met Prinsjesdag extra geld uit. Het totale subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto’s in 2022 was bijna 5 keer zo hoog als in 2021. Ook ging het subsidiebedrag per auto dit jaar omlaag. Daardoor konden veel meer particulieren met subsidie overstappen naar een elektrische auto. De subsidie komt bovenop andere financiële voordelen voor particulieren die volledig elektrisch rijden, zoals de vrijstelling motorrijtuigenbelasting MRB en de vrijstelling aankoopbelasting op personenauto’s en motorrijwielen BPM.

Nieuw budget in 2023

De SEPP-regeling ging in juli 2020 van start en loopt tot en met 31 december 2024. De afspraak met de Tweede Kamer is dat het totale budget verdeeld wordt over de jaren. Zo hebben mensen elk jaar kans om met subsidie over te stappen. Het betekent ook dat als het jaarbudget op is, dat ook echt op is. Wie de komende maanden voor een nieuwe elektrische personenauto wil kiezen én een beroep wil doen op de regeling moet wachten tot begin volgend jaar. Alleen overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2023 of later kunnen voor de regeling in 2023 in aanmerking komen.

Budget in 2023

In 2023 komt er weer nieuw subsidiebudget beschikbaar. Voor nieuwe elektrische personenauto’s is het budget voor 2023 € 67 miljoen. Er is € 2.950 beschikbaar per auto. In totaal is er dus budget voor maximaal 22.711 auto’s. Er is nog wel beperkt subsidiebudget beschikbaar voor gebruikte elektrische auto’s. Voor gebruikte elektrische personenauto’s is het budget voor 2023 € 32,4 miljoen. Er is € 2.000 beschikbaar per auto, dus in totaal is er budget voor maximaal 16.200 auto’s.

