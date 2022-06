Grootschalig witwassen via vakantieparken

Vakantieparken worden op grote schaal gebruikt door criminelen om geld wit te wassen. Dat kan ook relatief gemakkelijk, want lokale overheden doen daar vanwege een gebrek aan kennis en capaciteit vaak niets aan. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland, waar de Telegraaf over bericht.

Risico-indicatoren criminele investeringen

In het rapport wordt gemeld dat criminelen geld witwassen via de aankoop van recreatiewoningen en soms zelfs volledige vakantieparken. Dat kan bijvoorbeeld door renovatie, herverkaveling, exploitatie of doorverkoop, maar ook in al goedlopende vakantieparken wordt zwart geld gepompt. Het onderzoek heeft risico-indicatoren in kaart gebracht voor criminele investeringen. Bijna elke gemeente blijkt te maken te hebben met een of meerdere risico-indicatoren.

Transacties moeilijk traceerbaar

De aan- en verkoop van chalets en stacaravans wordt niet geregistreerd in het Kadaster en de transacties vinden dus buiten het zicht van de overheid plaats. Aan- en verkoop wordt veelal met contant geld gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat die betalingen door gewiekste constructies vaak moeilijk zijn te traceren. Rechercheurs spreken tegenover De Telegraaf van ’voltooide ondermijning’: het witwassen gebeurt al zo lang ongemoeid, dat het niet of nauwelijks meer te bewijzen is. Het RIEC-rapport bevestigt dit beeld.