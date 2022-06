Banken introduceren nieuwe bankkoppelingen

Inmiddels ben je er vast van op de hoogte dat de huidige boekhoudkoppelingen van de banken – met de Rabobank voorop- binnenkort worden ‘uitgezet’. Om ervoor te zorgen dat de banktransacties in het boekhoudpakket blijvend worden ingelezen, moet je een nieuwe koppeling activeren. Deze nieuwe koppeling wordt gestart vanuit het boekhoudpakket, en de rekeninghouder (de ‘eigenaar van de banktransacties’) is de enige persoon die de koppeling tot stand kan brengen. Mark Harmsma, productmarketeer bij Twinfield, vertelt meer over deze nieuwe boekhoudkoppelingen. Wat is de achtergrond hiervan en wat is de impact voor jou als accountant?

Sinds de PSD2-wetgeving is ingetreden, wisten we dat er nieuwe bankkoppelingen zouden komen, laten we dit de ‘PSD2-koppelingen’ noemen. Naast deze ‘PSD2-koppelingen’ komen de drie grote banken echter nu ook met ‘commerciële koppelingen’. Deze verschillen van elkaar in de mogelijkheden die worden geboden. De Rabobank is de eerste bank die zo’n commerciële koppeling introduceert, en noemt deze koppeling de vernieuwde BoekhoudKoppeling. Let op: alle rekeninghouders moeten volgens de laatste planning van de Rabobank voor 1 augustus 2022 over naar deze vernieuwde koppeling. De overgang naar de nieuwe bankkoppeling komt de komende maanden in een stroomversnelling wanneer ook andere banken de nieuwe ‘commerciële bankkoppelingen’ zullen introduceren.

Impact voor accountants en boekhouders

Als accountant of boekhouder zul je je klanten actief moeten informeren over de nieuwe bankkoppeling, om de dagelijkse aanlevering van digitale banktransacties te borgen. Dit geldt voor zowel klanten die zelf boeken waarbij jij als accountant achteraf controleert, als voor klanten die zelf geen actieve rol in de boekhouding hebben, de zogeheten ‘interne administraties’. Je zult jouw klanten dus moeten informeren, activeren of (tijdelijk) om toegang moeten vragen.

Inzicht in status van migraties

Bij Twinfield rollen we momenteel de nieuwe Rabo bankkoppeling uit. Om accountants en/of bedrijven met veel bankrekeningen te helpen inzicht te krijgen hoeveel klanten/bankrekeningen daadwerkelijk de koppeling hebben omgezet, hebben we een handige gegevensverzameling ontwikkeld in Twinfield Analysis, de rapportage-oplossing die de kracht van Twinfield Boekhouden en MS Excel bundelt. Bekijk de video onderaan dit artikel om te zien hoe dit werkt.

Waar komen opeens deze commerciële bankkoppelingen vandaan?

Nog even wat achtergrond. Zowel banken als softwareleveranciers hebben enorm moeten investeren om te kunnen voldoen aan de PSD2-wetgeving. Denk aan aspecten als:

Banken moeten vanwege de PSD2-wetgeving data kunnen aanbieden aan iedere oplossing met een PSD2 vergunning als de rekeninghouder toestemming heeft gegeven.

Leveranciers van boekhoudpakketten moeten nu regelen dat het tot stand brengen van de koppeling vanuit het boekhoudpakket geïnitieerd wordt, niet eerst nadat een degelijke klantverificatie is doorlopen.

Voldoen aan verschillende wetgeving en het bieden van klantverificatie (‘Know Your Customer’).

Banken dreigen door deze wetgeving commerciële mogelijkheden te verliezen. Ze blijven wel verantwoordelijk voor het beschermen, beveiligen en beschikbaar houden van data, maar krijgen minder mogelijkheden om gebruikers aan hun merk te binden – en natuurlijk aanvullende producten en diensten te verkopen. Want in de wet staat ook dat PSD2 de rekeninghouder geen geld mag kosten.

Om die reden hebben de banken de commerciële bankkoppeling bedacht. We gaan er van uit dat het gebruik hiervan in rekening gebracht wordt, of alleen beschikbaar is bij een specifiek abonnement of product van de bank. De banken hebben eigenlijk een variant op de PSD2-koppeling ontwikkeld met allerlei aanvullende functionaliteit die niet verplicht aangeboden hoeft te worden, zoals toegang tot spaarrekeningen, en de ondersteuning van incasso’s. We kunnen ook stellen: in de PSD2 koppelingen zit minimale functionaliteit, namelijk alleen de rekeninginformatie (de banktransacties).

Wat is het verschil tussen commerciële bankkoppelingen en PSD2 bankkoppelingen?

In een notendop:

Banken zien de commerciële koppeling als de vervanger van de huidige bankkoppelingen. Deze commerciële koppelingen lijken qua mogelijkheden dan ook erg op de bestaande bankkoppelingen.

De commerciële bankkoppelingen worden afgesloten op contractbasis. Daardoor is de PSD2 wetgeving niet van toepassing, en bovendien het iedere 90 dagen verlengen van de machtiging ook niet. Het eenmalige contract voorziet kennelijk in het uitwisselen van banktransacties tot wederopzegging.

De PSD2 bankkoppeling zal op termijn ook als zodanig aangeboden worden. Hier mag de bank dus geen geld voor vragen.

De PSD2 bankkoppeling biedt minimaal inzicht, alleen in banktransacties (rekeninginformatie ofwel account information).

Bekijk de video

Om accountants en/of bedrijven met veel bankrekeningen te helpen inzicht te krijgen hoeveel klanten/bankrekeningen daadwerkelijk de koppeling hebben omgezet, hebben we een handige gegevensverzameling ontwikkeld in Twinfield Analysis, de rapportage-oplossing die de kracht van Twinfield Boekhouden en MS Excel bundelt. Check de korte video om te zien hoe dit werkt.