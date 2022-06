Arbeidsovereenkomst oncoloog en ziekenhuis ontbonden, forse billijke vergoeding

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst tussen een medisch specialist en het Radboudumc per 1 augustus 2022 ontbonden. Daarbij wordt het Nijmeegse ziekenhuis veroordeeld tot het betalen van een billijke vergoeding van 375 duizend euro, naast de wettelijke transitievergoeding van ruim 40 duizend euro. De kantonrechter komt tot de ontbinding omdat de relatie tussen de medisch specialist en het ziekenhuis ernstig verstoord en onwerkbaar is.

De zaak heeft een behoorlijk lange voorgeschiedenis. Al sinds 2018 probeert het Radboudumc de arbeidsovereenkomst met de specialist beëindigd te krijgen, omdat de oncoloog een tijd niet deugdelijk geregistreerd was als internist. Daarnaast had het ziekenhuis meerdere klachten over haar vakinhoudelijke functioneren ontvangen, van een huisarts en van patiënten.

Eerdere ontslagverzoeken afgewezen

De eerdere verzoeken van het ziekenhuis om de arbeidsovereenkomst te ontbinden zijn in drie procedures (bij de rechtbank Gelderland, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Hoge Raad) afgewezen. In die uitspraken is geoordeeld dat het disfunctioneren niet voldoende vaststond en dat de specialist – als van disfunctioneren wel sprake was – de kans moest krijgen haar functioneren te verbeteren. Omdat het Radboudumc de specialist niet aan het werk liet gaan, startte ze vorig jaar een kortgedingprocedure. Radboudumc werd toen veroordeeld de oncoloog onder voorwaarden, waaronder supervidie, aan het werk te laten gaan. Tot werkhervatting kwam het echter niet. De partijen bereikten afgelopen jaar geen overeenstemming over de invulling van de werkhervatting, de supervisie en de wijze van beoordeling.

Relatie ernstig verstoord en onwerkbaar

Omdat de relatie tussen partijen inmiddels ernstig verstoord en onwerkbaar is, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst nu op verzoek van het Radboudumc. Het Gelderse ziekenhuis wordt veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding, omdat het Radboudumc door de wijze waarop er met de specialist is omgegaan en niet adequaat is meegewerkt om werkhervatting te realiseren. Terugkeer is de specialist, ondanks meerdere uitspraken, feitelijk onmogelijk gemaakt. Of in de tuchtzaken die nog lopen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg ooit komt vast te staan dat de specialist wel (grote) fouten heeft gemaakt moet worden afgewacht. Omdat dat niet vaststaat, kan de kantonrechter op de uitkomsten van die procedures niet vooruitlopen.