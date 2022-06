Werkgevers positief over flexibel werken, vaker aanschafvergoeding voor fiets of e-bike

Eén op de drie werknemers blijft voor minimaal de helft van de tijd nog thuiswerken, ook nu het thuiswerkadvies al een tijd is vervallen. Organisaties zijn erg positief over het hybride werken. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd groot werkgeversonderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Thuiswerkregeling

Ruim twee op de drie werkgevers heeft een thuiswerkregeling. Veel organisaties hebben de voorzieningen en regelingen met betrekking tot hybride werken in het afgelopen jaar dan ook verbeterd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheden om online te vergaderen en de ICT- en Arbovoorzieningen in de eigen werkkamers thuis. Ook de thuiswerkvergoeding wordt vaker aangeboden door organisaties (van 38% in 2020 naar 60% in 2021). Dat betekent dat bijna alle bedrijven die een thuiswerkregeling hebben (68%) daar ook een vergoeding voor bieden (60%).

Anders reizen

Uit het onderzoek blijkt dat veel werkgevers hun medewerkers actief motiveren om een duurzamer alternatief voor de auto te kiezen, zoals bijvoorbeeld de fiets. Er is nu vaker een aanschafvergoeding voor medewerkers beschikbaar voor een fiets of e-bike. In 2021 was zo’n vergoeding beschikbaar bij 48 procent van de organisaties, nu bij 56 procent. Door een vergoeding krijgen meer mensen de kans om een goede fiets aan te schaffen en daarmee naar het werk te fietsen. Daarnaast hebben minder organisaties leaseauto’s en/of een eigen wagenpark beschikbaar voor zakelijke mobiliteit om het gebruik van de auto verder te verminderen op korte afstand.

Schoner reizen

Meer werkgevers kiezen voor de overstap op schonere vervoermiddelen zoals elektrische auto’s. Vier op de tien organisaties hebben in 2021 het aandeel elektrische auto’s sterk verhoogd (39%). Dit is een sterke toename ten opzichte van een jaar eerder toen bij 24 procent van de organisaties het aandeel elektrische auto’s sterk werd uitgebreid.

Verwachtingen

Vier op de tien werkgevers verwachten komend jaar (verder) aan de slag te gaan met duurzaam reizen. Ze geven in het onderzoek aan (meer) bezig te gaan met het stimuleren van anders reizen, het stimuleren van minder reizen en/of het stimuleren van schoner reizen.

Werkgeversenquête 2022