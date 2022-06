Digitaliseringssubsidie voor mkb in detailhandel

Mkb-ondernemers in de non-food-detailhandel kunnen vanaf nu gebruikmaken van ondersteuning in de digitalisering van de bedrijfsvoering. Onderdeel daarvan is een subsidie tot maximaal 2.500 euro.

Het programma ‘Mijn Digitale Zaak’ is bedoeld voor bedrijven tot en met 50 werknemers en opgezet door brancheorganisatie INretail, de KvK, MKB-Nederland, de RVO en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers kunnen gebruikmaken van een persoonlijk advies op basis van de uitkomsten van een scan, een stappenplan, een overzicht van leveranciers en een subsidie. ‘Onderzoeken bevestigen dat vrijwel alle ondernemers bezig zijn met digitaliseren. Vier op de vijf ondernemers heeft in ieder geval een google-vermelding, een website, een digitale financiële administratie en maakt back-ups. Maar gebrek aan tijd en kennis en onduidelijkheid over de opbrengsten remmen ondernemers in de stap naar online verkoop, marketing en/of digitale veiligheid’, aldus het ministerie.

Subsidie 50%

Volgens onderzoek van INretail hebben beveiliging van de website en betalingssystemen, cloudkassasystemen, intelligente e-mailsystemen, zoekmachineoptimalisatie en webshops de meeste invloed op productiviteit en toekomstbestendigheid van winkels. ‘KvK heeft dit gebruikt voor de ontwikkeling van de digitaliseringsscan. Door de vragen in de scan te beantwoorden, krijgen ondernemers een persoonlijk advies, passend bij hun ondernemersdoelen. Ook wordt duidelijk waar de ondernemer staat ten opzichte van branchegenoten.’ Op een speciale website presenteren landelijke en regionale digitaliseringsleveranciers zich. De subsidie kan worden aangevraagd bij RVO. De subsidie vergoedt 50% van de offerteprijs tot een maximum van 2.500 euro. Onder de subsidie vallen software, hardware, advies, implementatiekosten of het uitbesteden aan derden.