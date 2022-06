Ook Visser & Visser verhoogt salaris met 5%

Steeds meer accountantskantoren compenseren medewerkers voor de gestegen kosten van levensonderhoud. Visser & Visser Accountants verhoogt de lonen met 5 procent, met een maximum van 200 euro per maand.

Na EY (structureel 2600 euro erbij), RSM (5% salarisverhoging) en Qconcepts (eenmalig 1200 euro compensatie) kondigt ook Visser & Visser Accountants een salarisverhoging voor medewerkers aan. Het kantoor, nummer 23 in de AV-Top 50 en met circa 300 medewerkers, verhoogt de salarissen per 1 juli met 5%. De verhoging is een compensatie voor de hoge inflatie maar ook voor sterk gestegen brandstofprijzen, laat CEO Steef Visser weten. Het kantoor maximeert de verhoging op 200 euro, zodat medewerkers er maximaal 2400 euro per jaar op vooruitgaan.