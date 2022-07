Subsidie voor elektrische auto’s is alweer op

Het subsidiebudget voor de Subsidieregeling voor Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) is voor de categorie gebruikte auto’s op 5 juli 2022 overtekend. Dat betekent dat er voor meer geld is aangevraagd dan dat er dit jaar beschikbaar is.

De subsidie voor elektrische personenauto’s bestaat naast andere financiële voordelen voor particulieren die volledig elektrisch rijden. Bijvoorbeeld de vrijstelling motorrijtuigenbelasting MRB en de vrijstelling aankoopbelasting op personenauto’s en motorrijwielen BPM.

Nieuw budget in 2023

Wie de komende maanden zowel voor een nieuwe als een gebruikte elektrische personenauto wil kiezen én een beroep wil doen op de regeling, moet wachten met de aankoop tot begin volgend jaar. Alleen overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2023 komen hiervoor in aanmerking. Vanaf 2 januari 2023 kunt u weer een aanvraag doen.

Hoeveel budget in 2023?

In 2023 komt er weer nieuw subsidiebudget beschikbaar.