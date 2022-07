Kamer dringt aan op voorkomen liquiditeitsproblemen bij vermogensaanwasbelasting 

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht bij de uitwerking van de vermogensaanwasbelasting in het nieuwe stelsel voor box 3 in kaart te brengen welke opties er zijn om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

In de motie wordt geconstateerd dat het kabinet bij de vormgeving van het nieuwe stelsel voor box 3 uitgaat van een vermogensaanwasbelasting. De indieners overwegen ‘dat bij een vermogensaanwasbelasting niet alleen belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten, maar ook over de ongerealiseerde waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen’ en ‘dat belastingheffing over de ongerealiseerde waardeontwikkeling kan leiden tot situaties waarin burgers niet over voldoende liquide middelen beschikken om de aanslag over de ongerealiseerde waardeontwikkeling te voldoen, bijvoorbeeld omdat de waardeontwikkeling van onroerend goed niet te gelde kan worden gemaakt’.

Daarom wordt het kabinet verzocht ‘bij de uitwerking van de vermogensaanwasbelasting in kaart te brengen welke opties er zijn om dergelijke liquiditeitsproblemen te voorkomen, bijvoorbeeld door betalingsregelingen of de mogelijkheid tot verrekening over de jaren’ en ‘hierbij enerzijds oog te houden voor de uitvoerbaarheid, zowel aan de kant van de burger alsook voor de Belastingdienst, en anderzijds het risico op blokkeringseffecten te beperken’.

Meer informatie en andere moties over de nieuwe box 3-heffing:

Tweeminutendebat Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement.