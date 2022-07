Arbeidsinspectie vermoedt miljoenenfraude met NOW-regeling bij bedrijf in Raamsdonkveer

Een bedrijf in Raamsdonkveer wordt verdacht van fraude met miljoenen euro’s aan steun via de NOW-regeling. Het bedrijfspand van het bedrijf is donderdag doorzocht door de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Miljoenen NOW-steun

De verdachte Brabantse onderneming heeft een aantal miljoenen euro’s aan NOW-steun ontvangen op basis van een omzet van enkele tienduizenden euro’s, meldt de arbeidsinspectie. Vermoedelijk zijn de subsidies aangevraagd op basis van onjuiste informatie.

Bij de doorzoeking van het bedrijfspand zijn administratie, laptops, tablets en telefoons in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.