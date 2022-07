Grootschalige belastingfraude met margeregeling en invoer-btw bij handel in luxe-horloges

Een 27-jarige man is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 9 maanden en een taakstraf van 240 uur voor het plegen van grootschalige belastingfraude. De man probeerde de fraude te verhullen met behulp van een vervalste Whatsapp-conversatie.

Margeregeling en invoer-btw

De man heeft zich volgens de rechtbank samen met anderen schuldig gemaakt aan grootschalige belastingfraude, door gebruikmaking van valse inkoopverklaringen en het laten doen van onjuiste aangiften ten invoer met gebruikmaking van een onwetende koerier/vervoerder als instrument. Daarbij werd een onjuist land van herkomst opgegeven, namelijk een land gelegen binnen de EU in plaats van daarbuiten, om onterecht de margeregeling toe te kunnen passen. Ook werd steeds een te lage waarde opgegeven, waardoor te weinig invoer-btw werd geheven en afgedragen. Deze handelwijze heeft geleid tot aanzienlijk nadeel voor de staat van vermoedelijk € 373.974,00.

Valse Whatsapp-conversatie

De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat hij met zijn handelwijze enkel oog heeft gehad voor zijn eigen gewin. Ook rekent de rechtbank het de verdachte aan dat hij, toen de fraude ontdekt dreigde te worden, geen schoon schip heeft gemaakt, maar heeft gepoogd de koerier/vervoerder UPS en de autoriteiten (andermaal) om de tuin te leiden. Dit keer door een valselijk opgemaakte Whatsapp-conversatie naar UPS te verzenden, in een poging deze te doen geloven dat er geen sprake was van belastingfraude, maar van een vergissing.

Geen onvoorwaardelijke celstraf

Uit de justitiële documentatie van de verdachte blijkt dat hij niet eerder voor soortgelijke feiten met politie en justitie in aanraking is geweest. De rechtbank overweegt dat de oriëntatiepunten van het LOVS bij grootschalige fraude uitgaan van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Zij acht, gelet op de ernst van de feiten, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in beginsel passend.

De rechtbank ziet, vanwege de omstandigheden van het geval, echter reden om voor een andere straf te kiezen. Zij neemt in haar overweging mee dat de verdachte de feiten ter terechtzitting heeft bekend en spijt heeft betuigd. Ook is gebleken dat hij passende actie heeft ondernomen om te voorkomen dat hij ter zake van de fiscale en/of douanetechnische afhandeling van invoer van luxe horloges van buiten de EU in Nederland of de doorvoer van die horloges afkomstig van buiten de EU naar een EU-lidstaat wederom in de fout gaat. Hij heeft zijn bedrijf geprofessionaliseerd en heeft een accountant ingeschakeld om hem van advies en controle te dienen. Na de ontdekking van de bewezenverklaarde feiten zijn voorts geen onregelmatigheden meer aangetroffen in de zakelijke transacties van verdachte. Ook betrekt de rechtbank bij haar overweging dat, vooruit lopend op de hieronder weergegeven beslissingen ten aanzien van de inbeslaggenomen voorwerpen, alle inbeslaggenomen horloges zullen worden verbeurdverklaard. Verdachte wordt daarmee, in ieder geval wat betreft de horloges die bestemd waren voor zijn eigen handel, (fors) in zijn vermogen getroffen.

De bovenstaande omstandigheden maken dat de rechtbank de maximale taakstraf van 240 uren en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van negen maanden met een proeftijd van drie jaren, zoals door de officier van justitie geëist, passend en geboden acht.