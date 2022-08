Inflatie bereikt hoogste niveau sinds 1975

De inflatie is opgelopen tot boven de 10 procent, meldt het CBS. Het is voor het eerst sinds september 1975 dat de inflatie zo hoog is; in juni stond de inflatie nog op 8,6 procent.

Consumentengoederen en -diensten waren in juli 10,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is vooral te wijten aan duurdere energie en hogere woninghuren. Consumenten die een nieuw contract sloten, betaalden in juli meer dan het dubbele voor energie (108 procent meer) dan in juli vorig jaar, ondanks de tijdelijke btw-verlaging die op 1 juli is ingegaan. Huurders betaalden bovendien 3 procent meer dan een jaar geleden.

Fossiele brandstoffen maar 25 procent duurder

De boodschappenrekening steeg in juli opnieuw fors: voeding was 12,3 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, in juni was de toename 11,2 procent. Vooral graanproducten, zuivelproducten en suiker en zoetwaren werden duurder. Andere inflatieverhogende factoren waren de gestegen prijzen van pakketreizen en de kosten van bankdiensten. Een positieve noot is dat brandstoffen maar 25 procent duurder waren dan een jaar eerder; in juni was de prijsstijging nog 35 procent.

Diverse accountantskantoren hebben hun medewerkers gecompenseerd voor de hoge inflatie. Lees hier wie dat zijn.

Ruim boven gemiddelde in eurozone

Volgens de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP), die een vergelijking met de rest van de EU mogelijk maakt, is de inflatie 11,6 procent. Dat is ruim boven het gemiddelde in de eurozone, dat op 8,9 procent stond in juli.