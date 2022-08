Apple maakt einde aan thuiswerkvrijheid

Computerbedrijf Apple heeft zijn werknemers laten weten dat ze vanaf september weer minstens drie dagen per week naar kantoor moeten komen. Doel is de ‘persoonlijke samenwerking’ te stimuleren. Apple wilde vorig jaar al paal en perk stellen aan het thuiswerken, maar haalde toen bakzeil.

In een memo aan alle medewerkers heeft Tim Cook, CEO van Apple, gezegd dat alle medewerkers op dinsdag en donderdag op kantoor worden verwacht. De derde verplichte niet-thuiswerkdag mogen teams zelf bepalen. Aanvankelijk wilde Cook ook de maandag als kantoordag verplichtstellen. Dat idee heeft hij, na interne kritiek, laten varen. Hij omschrijft de nieuwe situatie als ‘een pilot’.

Meest terughoudend

Van alle Amerikaanse techbedrijven was Apple lange tijd het meest terughoudend als het ging om thuiswerken. Waar onder meer Twitter en Facebook aan het begin van de Covid-pandemie beleid invoerden waarbij werknemers konden kiezen voor permanent thuiswerken, hield Apple steeds vol dat het zijn langetermijnplan was om alle werknemers op kantoor te laten werken.

Ontslag

In juni 2021 stelde Apple voor het eerst voor weer drie dagen per week naar kantoor te komen. Cook zei toen tegen zijn medewerkers: ‘Ondanks alles wat we hebben bereikt terwijl velen van ons gescheiden waren, is er in het afgelopen jaar iets wezenlijks weggevallen: elkaar.’ Cooks plannen vielen slecht bij het personeel. Afgelopen mei nam Ian Goodfellow, Apple’s directeur voor machine learning, ontslag. Hij was twee jaar daarvoor weggeplukt bij Google om Apple’s virtuele assistent Siri en andere AI-projecten nieuw leven in te blazen. Goodfellow noemde de terugkeer naar werken op kantoor als reden voor zijn vertrek.

Tesla

Apple gaat nog lang niet zover als autofabrikant Tesla. In een memo van begin juni liet Tesla-baas Elon Musk zijn werknemers weten dat ze weer terug moesten keren naar kantoor ‘voor een minimum (en ik bedoel een minimum) van 40 uur per week’. Wie dat niet wil, is ex-werknemer van Tesla.