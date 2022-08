Ruim kwart ondernemers geraakt door gevolgen Russische inval in Oekraïne

Van alle ondernemers is 29% direct of indirect geraakt door de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne. Een op de tien ervaart directe nadelige effecten van de sancties tegen Rusland, blijkt uit een flitspeiling in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De bedrijven die direct last hebben van de sancties, leveren direct of indirect diensten en/of producten aan Rusland in één

van de sectoren die getroffen worden door de sancties. De totale groep geraakte ondernemers is vaker werkzaam in de industrie: daar is 11% geraakt, tegen 6% van alle ondernemers. Ook hebben organisaties met meer dan 500 werknemers bovengemiddeld last van de gevolgen van de oorlog: 28% tegen 17% van het totaal. Verder voelen bedrijven in de financiële dienstverlening (13%) en de bosbouw en visserij (7%) de pijn van de sancties meer dan gemiddeld. Geraakte ondernemers, direct of indirect, bevinden zich bovendien vaker in een groeiende fase.

Een op vier geraakte ondernemers voelt grote gevolgen

Van de geraakte ondernemers zegt ruim een kwart dat hun bedrijf grote of zeer grote gevolgen ervaart. Direct geraakte ondernemers zijn vaker op zoek gegaan naar informatie, hulp of advies dan andere geraakte ondernemers. Het Sanctieloket Rusland blijkt nog algemeen bekend: een kwart van de geraakte ondernemers en ruim de helft van de direct geraakte ondernemers kent het loket. Maar in totaal heeft maar een op de tien geraakte ondernemers het loket ook echt bezocht.

Motivaction voerde de peiling in juni uit onder ruim 1.000 ondernemers.