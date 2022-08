Bezwaren AP en ATR bij nieuwe accountantswet nu ook online

Na de publicatie van het aangepaste concept Wet toekomst accountancysector zijn de uitvoeringstoetsen van AFM en NBA, plus adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) online gezet.

Hoofdlijnen in de voorgestelde wet zijn de introductie van audit quality indicators, waarmee kantoren inzicht moeten geven in de kwaliteit van de wettelijke controles, een verplicht intern toezichtsorgaan voor de grootste accountantsorganisaties en de bevoegdheid voor de NBA om een controlerend accountant aan te wijzen als een controleplichtige organisatie er geen kan vinden. Als criterium voor ‘grote accountantsorganisatie’ hanteert het wetsvoorstel ten eerste een omzet uit wettelijke controles per boekjaar van minimaal € 3 miljoen en daarnaast een minimum van 150 wettelijke controles per boekjaar.

NBA

Hoewel de NBA in september 2021 pleitte voor beperking van de aanwijsbevoegdheid tot alleen organisaties van openbaar belang (oob’s), is in de recent gepubliceerde concept-wet toch gekozen voor verbreding. De NBA moet ook bij niet-oob’s een accountant aanwijzen als de organisatie er niet in slaagt er zelf een te vinden. De beroepsorganisatie heeft nog meer bezwaren bij het concept-wetsvoorstel. Zo vreest de NBA voor discussies bij het aanwijzen van een kantoor voor een controle, bijvoorbeeld over integriteit als onderdeel van de reguliere criteria bij cliëntacceptatie. Daarnaast maakt de NBA zich ‘grote zorgen’ over de reikwijdte van de aansprakelijkheid richting de beroepsorganisatie, reden om te pleiten voor beperking daarvan.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt het rapporteren over prestaties op basis van kwaliteitsindicatoren een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken accountant. ‘De publicatie van een slechte score kan grote impact hebben op reputatie en de loopbaan van de accountant’, denkt de AP. De proportionaliteit van deze maatregel vindt de privacy-waakhond niet aangetoond. De AP pleit voor openbaarmaking op alleen ‘organisatieniveau’: wel de naam van het kantoor, niet van de controlerend accountant. Ook zou er een maximale bewaartermijn van persoonsgegevens in de wet moeten komen.

Adviescollege Toetsing Regeldruk

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) constateert dat de kwaliteit van de accountantscontrole al jaren tekortschiet. Het roept de vraag op of de taak van accountants niet te omvangrijk en complex is geworden. Het ATR acht een onderzoek naar het verkleinen of vereenvoudigen van de accountantstaken zinvol. In het geval kantoren door de NBA worden aangewezen, kunnen zij alleen bezwaar maken als de onafhankelijkheid in het geding is. De ATR denkt dat er ook andere zwaarwegende overwegingen, risico’s en bezwaren zijn.

Hier zijn alle documenten terug te vinden.