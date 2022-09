Koopkrachtpakket 2023: wat weten we al?

Woensdagnacht sloten de coalitiepartijen een akkoord over een koopkrachtpakket ter waarde van € 16 miljard. Hoewel de details pas op Prinsjesdag bekend worden, zet Accountancy Vanmorgen op een rij wat we nu al weten.

Verhoging vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting voor de eerste twee ton stijgt van 15% naar 19%. De ingreep moet de schatkist structureel €1,5 mrd opleveren. De stijging van het lage vpb-tarief leidt tot een hogere belastingdruk voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) maar ook advocaten en vrijgevestigde specialisten die hun inkomsten via een bv laten lopen. De bv draagt winstbelasting af en vervolgens betalen de dga of andere aandeelhouders van de bv in box 2 belasting over winstuitkeringen. Met de beoogde verhoging is het opstaptarief terug op het niveau van 2019. De laatste vier jaar heeft het kabinet-Rutte III dit tarief juist verlaagd of de omvang van de winst waarvoor het tarief geldt vergroot. Dit jaar ligt de drempel voor bij de eerste €395.000 winst. Daarboven is het reguliere tarief van 25,8% van toepassing.

Hoger gebruikelijk loon

Waarschijnlijk gaat ook het gebruikelijk loon voor dga’s omhoog waardoor dga’s meer loonheffingen verschuldigd zijn. De dga mag nu het gebruikelijk loon op 75% van het salaris van iemand in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ stellen. Dat zou dan 100% worden.

Box-belasting

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (voor inkomens tot bijna 70.000 euro) gaat omlaag. Inkomsten uit sparen en beleggen worden in box 3 nu belast met 31%. Dit wordt verhoogd tot uiteindelijk 34% in 2025.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Voor ondernemers wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd.

Minimumloon fors omhoog

Het minimumloon gaat in januari 2023 met 10% omhoog. Dat is sneller en meer dan verwacht, want het zou in drie stappen van 2,5 procent gaan. Het minimumloon is gekoppeld aan uitkeringen als de bijstand en de AOW, dus ook die groepen gaan erop vooruit.

Lage brandstofaccijnzen blijven

De verlaging van de accijnzen op brandstof wordt voorlopig voortgezet, waarschijnlijk tot de zomer van 2023. De accijns op benzine en diesel werd per 1 april 2022 verlaagd met respectievelijk 17,3 cent en 11,1 cent per liter. De accijns op LPG (waaronder vloeibaar propaan en butaan) en LNG daalde met 4,1 cent per liter. Aanvankelijk zou de verlaging op 1 januari 2023 worden teruggedraaid.

Toeslagen omhoog

De minima krijgen net als in 2022 een energietoeslag van € 1.300 via de gemeenten. Ook de zorg- en huurtoeslag gaan omhoog. Door alle maatregelen gaan de laagste inkomens er zo’n € 3.000 tot € 4.000 op vooruit.

Korting op energiebelasting

De korting op energiebelasting zal in 2023 nog gelden en gaat zelfs omhoog. Aan de andere kant gaat de btw weer terug naar het oude tarief van 21 procent. Tussen 1 juli en 31 december bedraagt dit tarief nog 9 procent op stroom en gas.