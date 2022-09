Flynth rondt overname audittakken Accon avm en Astrium af

Flynth Audit heeft de juridische fusie met Accon avm Controlepraktijk en met Astrium Accountants, Astrium Onderwijsaccountants en Astrium Overheidsaccountants afgerond. Flynth blijft met beide overnames nog ruim onder de omzettarget van 30 miljoen euro in 2025.

Met het verdwijnen van deze vennootschappen vervalt ook de aan deze vennootschappen verbonden vergunning om wettelijke controleopdrachten uit te voeren. De nog lopende (wettelijke) controleopdrachten worden overgenomen en afgerond onder het vergunningsnummer van Flynth Audit. Nieuwe (wettelijke) controleopdrachten (bijvoorbeeld nieuwe boekjaren) worden onder het laatstgenoemde nummer aangegaan en uitgevoerd.

Roerig

Eind 2021 startte Flynth in het geheim besprekingen met het in zwaar weer verkerende Accon avm. De overname werd in februari 2022 beklonken en in april afgerond. De overnameprijs bedroeg 1 euro. Met de overname kwam een einde aan een bijzonder roerige periode voor beide accountantskantoren. Bij Flynth speelde zich een bestuurlijke machtsstrijd af tussen de Raad van Commissarissen enerzijds en de aandeelhouder en Raad van Bestuur anderzijds. De problemen bij Accon avm waren veel groter. Het accountantskantoor presteerde financieel al jaren ondermaats nadat het zich vertilde aan de ambitie om een OOB-kantoor te worden. Bovendien bleek het cijfers te hebben gepresenteerd waar niets van klopte. Branchegenoot Mazars trok daarom een eerder afgegeven accountantsverklaring in. Topman Guus Delger werd ontslagen en er moesten als gevolg daarvan eind vorig jaar miljoenen worden afgeboekt bij het top 10-kantoor. De tuchtklacht van Delger tegen forensisch accountant Peter Schimmel werd in juli ongegrond verklaard. Begin augustus werd bekend dat de AFM een onderzoek start naar accountant Mazars die verantwoordelijk was voor de controle bij Accon avm.

Astrium

Met de overname van Astrium Accountants in maart 2022 voegt Flynth vooral expertise in het onderwijs- en overheidsdomein toe. Astrium werd in 2009 opgericht door Niels Lansbergen en Ron Knoester. Dertien jaar later staan er circa 70 medewerkers op de loonlijst. Na de overname behoort Flynth naar eigen zeggen tot de top 5 accountantskantoren in deze sectoren.

Groeiambitie

De totale omzet van Flynth Audit steeg in 2021 met ruim 18%. De toename in omzet kwam enerzijds door een toename in FTE en anderzijds door een toename van de omzet per FTE. In 2021 was de bezetting binnen Audit 123,7 FTE (inclusief 6,8 FTE ondersteuning). In 2020 was de bezetting 117,1 FTE (inclusief 5,9 FTE ondersteuning). De omzet per FTE steeg van 109.000 euro naar 121.000 euro.

Target 31,5 miljoen

Het is de ambitie om de kwaliteit en omzet van Flynth Audit verder te laten groeien. De controlepraktijk van Flynth was in 2021 goed voor een omzet van 15 miljoen euro, die van Accon avm bedroeg 4,3 miljoen euro. De omzet van Astrium is niet bekend, maar op basis van 70 FTE zou die rond de 7 miljoen euro kunnen liggen. Flynth maakte in het jaarverslag 2021 bekend dat het streeft naar een omzet van 210 miljoen euro. 15% moet uit de controlepraktijk komen. Dat is 31,5 miljoen euro. Met de overnames van Accon avm en Astrium zou de omzet circa 26 miljoen euro bedragen, nog ruim onder de target dus. Een woordvoerder laat weten dat Flynth met de acquisitie van Accon avm en Astrium ‘goed op weg’ is naar het bereiken van een omzet van meer de 30 miljoen (zijnde circa 15% van de totale omzet van Flynth) in 2025.

RECTIFICATIE: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de handelsnaam Astrium verdwijnt. Dit is niet zo. De namen Astrium Accountants, Astrium Overheidsaccountants en Astrium Onderwijsaccountants blijven gebruikt worden.