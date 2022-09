Winkeliers vrezen verhoging minimumloon

Het kabinet is van plan om het minimumloon met 10 procent te verhogen, maar volgens brancheorganisatie INretail kan dit leiden tot grote problemen voor winkeliers. Ook zou het prijzen verder kunnen opdrijven. De sector pleit ervoor de belasting op arbeid te verlagen.

In de retail en detailhandel werken veel mensen tegen het minimumloon. De aangekondigde verhoging van het minimumloon zou volgens brancheorganisaties betekenen dat winkeliers 15 tot 25 procent hogere personeelskosten krijgen. De sector voorziet een opdrijvend effect waardoor ook de lonen voor andere functies omhoog gaan. Ondernemers zouden gedwongen worden de kosten door te berekenen aan de consument. De vrees voor een loon-prijsspiraal is groot bij de detailhandel- en ambachtsbranches. Zij pleiten voor een beter netto-effect op de loonstrook voor werknemers door verlaging van belasting op arbeid in plaats van de brutolonen te verhogen waarin ook nog eens het risico schuilt dat medewerkers hun recht op toeslagen verliezen.

Gevolgen nog zwaarder

De maatregelen van het kabinet gaan verder dan een loonstijging van 10%, stelt Inretail. Het kabinet wil ook komen tot een minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek in plaats van de in de detailhandel en het winkelambacht gebruikelijke 38 of 40 uur. Dat heeft enorme effecten; de loonkosten kunnen de komende drie jaar met zo’n 30% stijgen.

Nekslag

De branchevereniging wijst erop dat winkeliers nog lang aan herstel van de coronacrisis werken en nu ook al enorme stijgingen van energie- en andere kosten incasseren. De nieuwe loonmaatregelen zouden ‘de nekslag voor een groot aantal ondernemers’ betekenen. De maatregel kan volgens de sectorverenigingen dan ook leiden tot meer leegstand in de winkelstraten.

Hoofdpijn

Het is niet de enige aangekondigde maatregel die tot hoofdpijn bij werkgevers leidt. VNO-NCW en MKB-Nederland wezen eerder deze week er al op dat ondernemers evengoed met lastenstijgingen kampen. Een verhoging van het minimumloon zou daar nog eens bij komen. Ook de horecasector vreest dat bedrijven zullen omvallen als gevolg van de geplande koopkrachtmaatregelen.