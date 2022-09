Beleggers claimen miljarden van Philips wegens misleidende jaarrekeningen rondom slaapapneu-kwestie

Beleggersvereniging VEB wil een miljardenclaim gaan indienen tegen Philips. Het concern heeft beleggers onder meer in jaarrekeningen jarenlang misleid over falende slaapapnau-apparatuur, aldus de vereniging.

April vorig jaar begon Philips een grote terugroepactie: er waren beademingsapparaten verkocht voor patiënten met slaapapneu, maar die bleken een risico te vormen. Tijdens het gebruik kunnen schuimdeeltjes loskomen die gezondheidsschade veroorzaken. Die stap bleek nogal laat te komen, want in november vorig jaar oordeelde de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg dat Philips signalen niet of onvoldoende heeft opgepikt en dat de interne controle bij dochterbedrijf Respironics ‘aan alle kanten rammelde’.

Erkenning van beleggersschade

Philips heeft jarenlang relevante informatie over de falende beademingssystemen verzwegen, concludeert de VEB nu. ‘Sinds 2015 kreeg Philips signalen over het mogelijk slecht en schadelijk functioneren van beademingsapparaten.’ Een hersteloperatie zoals nu loopt voor patiënten, moet er ook komen voor beleggers, aldus de vereniging. Want de affaire heeft de waarde van het bedrijf aangetast. ‘Om het vertrouwen in de onderneming te herstellen is ook erkenning van de schade voor beleggers noodzakelijk. Wij stellen Philips hiervoor aansprakelijk.’

16 miljard schade

Topman Van Houten is inmiddels vervangen, maar de rust is nog niet weergekeerd. ‘Sterker, het aandeel Philips blijft dalen. Vanaf het moment dat Philips voor het eerst melding maakte van grootschalige problemen met beademingsapparaten – in april 2021 – is de beurswaarde van Philips met ruim € 27 miljard afgenomen. De VEB heeft becijferd dat ruim € 16 miljard aan schade direct is te herleiden tot de gebrekkige informatievoorziening rond de apneu-affaire.’

Ontbreken van interne controle

VEB beticht het concern van misleidende jaarrekeningen, bestuursverslagen en persberichten in de afgelopen jaren. ‘Daarnaast heeft VEB namens beleggers ook ernstige bezwaren aan Philips overgebracht vanwege het ontbreken van een gedegen interne controle en administratieve organisatie. De raad van bestuur heeft nagelaten effectief toezicht te houden op dochtervennootschappen, waaronder leverancier van apneuapparaten Respironics. De raad van commissarissen is tekortgeschoten in de toezichthoudende taak op het bestuur van Philips.’ De VEB overweegt om de Ondernemingskamer te verzoeken een onderzoek te doen naar de gang van zaken bij Philips sinds 2015.

De VEB roept iedereen die vanaf 2015 aandelen Philips heeft gehad, op zich aan te melden voor de actie. De beleggersclub heeft Philips twee weken de tijd gegeven om in gesprek te treden over de kwestie.