AV3 2022 | ‘Goede ICT begint bij procesoptimalisatie’

Voor ICT-diensten moet je bij een softwarebedrijf zijn. Sommige accountantskantoren hebben echter een eigen team van ICT’ers. Accountantskantoor Visser & Visser heeft specialisten in huis die boekhoudpakketten nauwkeurig inregelen, vertelt Jan van Spronsen.

Sinds enkele jaren is Visser & Visser volledig gemigreerd naar de cloud, stelt Jan van Spronsen, director business support. ‘Dat was een goed moment om onze ICT-specialisten die zich bezighielden met de administratieve processen bij de klant en de interne IT-afdeling samen te voegen in één bedrijfsonderdeel.’ Het team, dat nu 15 medewerkers telt, is groeiende, stelt hij.

Inrichting en onderhoud

Sinds de centralisatie van de ICT-specialisten staat het adviseren van klanten bij procesoptimalisaties centraal, vertelt Van Spronsen. ‘Denk aan: hoe lopen je processen, hoe zit je in de automatisering en welke software zou jou als klant kunnen helpen? Ook richten ze de software in en geven ze instructies voor het gebruik.’ Met het team heeft het kantoor ‘veel meer full-service dienstverlening’, stelt hij. ‘We kunnen onze klanten nu ondersteunen bij het optimaliseren van de administratieve processen én bij het onderhoud aan de diverse softwareoplossingen.’ Voor de klant biedt dat voordelen. ‘Een softwareleverancier is minder betrokken bij de interne bedrijfsprocessen. Als accountant kennen wij die processen bij de klant natuurlijk goed. We nemen ook een proactieve rol op ons: we zien dat processen niet soepel verlopen of dat de klant zich zodanig ontwikkelt dat er aanpassingen nodig zijn. Vervolgens kunnen onze accountants het contact leggen met de ICT-mensen.’

Kennis bundelen

‘Bij veel klanten leeft nog het idee: “Ik heb geïnvesteerd in een boekhoudpakket, dat is geïnstalleerd en nu doet het precies wat ik wil.” Maar zo werkt het in de praktijk vaak niet, betoogt Van Spronsen. ‘Het gaat ook om de processen achter de ICT. Als die processen niet soepel verlopen of niet goed op elkaar zijn afgestemd, reken er dan maar op dat de ICT niet precies doet wat je wilt. Juist de achterliggende processen moet je als klant goed in beeld hebben. Je moet ook weten hoe die processen zich de komende jaren gaan ontwikkelen. De accountant heeft het overzicht.’

Het koppelen van de pakketten is ook een belangrijke klantvraag. ‘Een financieel pakket staat nooit op zichzelf. Er zijn bijvoorbeeld dwarsverbanden met personeelsbeleid en salarisverwerking. En misschien doet de klant ook een stuk facilitymanagement. Dat dient dan ook te zijn gekoppeld aan de boekhoudsoftware. Het wordt steeds belangrijker informatie veilig beschikbaar te stellen. Je bedrijfssoftware koppelen met Microsoft Teams en Sharepoint kan een oplossing zijn. Door alle ICT-kennis te bundelen, kunnen we onze klanten nu ook op die terreinen van dienst zijn.’

Spin-offs

Visser & Visser heeft nog meer softwarespin-offs. Om bedrijfsbrede processen in kaart te brengen, bestaat de aparte businessunit SQALE. ‘Daar werken vooral procesmensen en organisatiedeskundigen. Zij geven vorm aan de ideeën van de klant.’ En dan is er nog de businessunit Growteq uit Ridderkerk. ‘Die is gespecialiseerd in business-intelligenceoplossingen en bouwt apps en dashboards voor klanten op basis van Sales Force, Microsoft Power BI of Qlik Sense en vertaalt zo data naar bruikbare inzichten. Growteq en SQALE werken voor klanten van Visser & Visser, maar ook voor organisaties die geen accountancydiensten afnemen.’