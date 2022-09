Accountant krijgt hoogste pauselijke onderscheiding

Kasper Donners RA is benoemd tot ridder in de orde van de Heilige Gregorius. Dat is de hoogste pauselijke onderscheiding binnen de rooms-katholieke kerk. Donners is accountant. Hij regelt al twintig jaar de pensioenen voor priesters, diakens, pastoraal werkers en ander personeel van de kerk in Nederland.

Het lintje is op het landgoed Dijnselburg in Zeist aan Donners (51) uitgereikt door mgr. Hub Schnackers, oud-vicaris-generaal van het bisdom Roermond. In Limburg is hij onder meer lid van de raad voor economische aangelegenheden en de diocesane financiële commissie. Thuis in Wijlre is hij kerkmeester, maar Donners is ook betrokken bij tal van maatschappelijke en culturele initiatieven.

Maastricht

Op vrijwillige basis regelt Donners al twintig jaar de pensioenen voor priesters, diakens, pastoraal werkers en ander personeel van de kerk in Nederland. Die zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB), opgericht door de Nederlandse bisschoppenconferentie. Donners richtte in 1999 zijn eigen accountantskantoor op in Heerlen, Abshoven accountants en belastingadviseurs. Het kantoor heeft vijf medewerkers. Donners werd opgeleid tot register-accountant aan de Universiteit Maastricht, waar hij in 1996 afstudeerde.

Zeldzaam

Het ridderschap van de Orde van Sint-Gregorius de Grote wordt zelden uitgereikt. De orde, in 1831 door paus Gregorius XVI ingesteld, wordt toegekend aan personen die zich onderscheiden vanwege opmerkelijke diensten voor kerk en maatschappij.