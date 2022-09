Kamer: compensatieregeling energie-intensieve mkb-bedrijven, verruiming werkkostenregeling

De Tweede Kamer nam deze week aan het einde van de Algemene politieke beschouwingen verschillende moties aan.

Werkkostenregeling

Zo was er een meerderheid voor een voorstel van Geert Wilders over het verruimen van de werkkostenregeling (WKR). Daarin wordt het kabinet verzocht de WKR te verruimen, ‘waardoor werkgevers meer ruimte krijgen om personeel te compenseren voor de hoge (energie) prijzen via een eenmalige belastingvrije bonusuitkering’.

Compensatieregeling energie-intensieve mkb-bedrijven en WKR

Ook nam de Kamer een motie aan van VVD’er Sophie Hermans en Pieter Heerma (CDA) over ‘een op het energie-intensieve mkb toegespitste toereikende compensatieregeling voor de vaste energielasten’. Daarin wordt het kabinet verzocht om met zo’n regeling te komen en ‘een betaalpauze van 6 maanden in te voeren voor ondernemers bij wie de terugbetaling begint op 1 oktober 2022 en hierbij geen bureaucratische toets in te voeren’.

In dezelfde motie wordt het kabinet ook verzocht de WKR in 2023 eenmalig uit te breiden naar 3 procent, en dekking te halen uit de verwachte onderuitputting uit de EZK-begroting en/of uit het Nationaal Groeifonds.



Het volledige overzicht met aangenomen, verworpen en aangehouden moties bij de Algemene Politieke Beschouwingen is hier te vinden.