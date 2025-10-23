Ex-ceo Action vond accountancy saai, maar nuttige ervaring

Voormalig cfo van het jaar Ronald van der Mark was tien jaar van de radar. Maar nu is hij terug met Wellbe, een onlineplatform voor mentaal welzijn. Het vak van accountant, dat hij drie jaar beoefende, vond hij saai maar ook nuttig. “Je leert het meest van dingen die niet leuk zijn of pijn doen.”

Ronald van der Mark (1965) werkte bij het Nederlands Omroepproductie Bedrijf en Cementbouw. Hij klom op tot cfo bij retailgroep Maxeda en werd in 2011 ceo van koopjesketen Action. In 2015 stapte hij op om zich volledig in te zetten voor de maatschappij. Tien jaar hoorden we niets van hem. Nu timmert hij opnieuw aan de weg met Wellbe, een onlineplatform voor mentaal welzijn. In een interview met de Telegraaf gaat hij onder meer in op zijn aanvankelijke keuze voor accountancy.

Saai

“Ik koos voor accountancy, omdat ik goed was in economie en wiskunde en op mezelf wilde wonen. Het was een combinatie studeren en werken. Ik kwam bij een klein kantoor terecht waar ik veel heb geleerd, maar ik vond het saai.” Om welk kantoor het gaat, inmiddels moet het veertig jaar geleden zijn, vermeldt Van der Mark niet meer op zijn LinkedIn-pagina. Maar wel dat hij blij is met de ervaring die hij toen opdeed. “Het heeft me gevormd. Je leert het meest van dingen die niet leuk zijn of pijn doen, zoals accountancy, relatieproblemen en dat je niet de beste en meest gevraagde bassist ter wereld bent.”

Basgitaar

Dat laatste verwijst naar de carrière die Van der Mark nastreefde nadat hij de accountancy vaarwel had gezegd. Hij ging naar het conservatorium om basgitaar te studeren. Het bleek echter te lastig daar echt succesvol in te worden. “Je moet of een hele goede populaire band hebben of je gaat mee op theatertournees. Daar is niets mis mee, maar het is wel beperkt. Althans, ik vond het niet een uitdaging om tweehonderd keer dezelfde show te doen”, tekent De Telegraaf uit zijn mond op.

CEO van Action

Van der Mark hing de basgitaar in de wilgen en ging bedrijfskunde studeren. Hij klom snel op in het bedrijfsleven en werd van Vendex KBB. In 2011 werd hij ceo van de Action. Onder zijn leiding groeide de koopjesketen van een paar honderd winkels in Nederland en België naar 650 winkels in vier landen, met een omzet van bijna twee miljard euro. Maar het succes had een prijs. “Ik heb offers gebracht”, zegt hij in de Telegraaf. “Minder tijd voor familie, vrienden en hobby’s als muziek. Met de inzichten van nu had ik het beter gecombineerd. Misschien was ik dan niet ceo van Action geworden, maar was mijn leven wel meer in balans geweest en ik uiteindelijk misschien gelukkiger.”

Wellness

Tegenwoordig is Van der Mark oprichter van Wellbe, een onlineplatform dat mensen helpt bij stress, burn-out en persoonlijke ontwikkeling. “We combineren wetenschappelijk onderbouwde kennis met een hele laagdrempelige aanpak. Mensen kunnen direct starten, zonder wachttijden. We bieden online programma’s, in combinatie met persoonlijke begeleiding. We kijken niet alleen naar de klachten, maar naar de hele mens. We kunnen de samenleving niet veranderen, maar we kunnen mensen wel helpen om ermee om te gaan,” aldus de ondernemer, die samen met zijn broer ook in de band De laatbloeiers speelt.

Bron: De Telegraaf