Amerikaanse toezichthouder kijkt strenger naar buitenlandse audits

De Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) gaat buitenlandse takken van accountantskantoren strenger controleren. Dit gebeurt nadat bleek dat Deloitte China controles niet of niet juist heeft uitgevoerd.

Hierover schrijft de Financial Times. Deloitte China bleek financiële transacties van klanten niet goed te controleren en liet klanten hun eigen auditwerk doen. Toen de Securities and Exchange Commission (SEC) dit op het spoor kwam, leidde het tot een schikking van 20 miljoen dollar voor Deloitte. Uit onderzoek van de PCAOB blijkt dat er een grotere kans is op tekortkomingen bij controles van lokale takken van wereldwijde accountantskantoren, in vergelijking met de Amerikaanse takken.

168 bedrijven

De Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) wil dossiers kunnen inspecteren van accountants in het buitenland die controlewerkzaamheden uitvoeren voor beursgenoteerde ondernemingen in de VS. Vrijwel elk land (ook Nederland) accepteert dergelijk toezicht van de PCAOB. China doet dit niet. Meer dan 200 Chinese ondernemingen hebben een beursnotering aan Wall Street. Zo’n 15 Chinese accountantskantoren controleren een groot deel daarvan, in totaal 168 bedrijven. Het overgrote deel daarvan (bijna 75%) wordt gecontroleerd door lokale takken van de Big 4 (Deloitte, EY, KPMG en PwC).

Strenger toezicht

Een nieuwe Amerikaanse wet, de Holding Foreign Companies Accountable Act, maakt dat buitenlandse ondernemingen sinds 2020 van de Amerikaanse beurs moeten als de Amerikaanse toezichthouder geen inzicht krijgt in de accountantsdossiers. Onder dreiging van ‘de-listing’ werd op 26 augustus een overkomst gesloten tussen de Amerikaanse en Chinese toezichthouder. Met als strekking dat de PCAOB toegang krijgt tot het accountantsdossier en deze in Hong Kong mag komen inspecteren.

Erica Williams, de voorzitter van de PCAOB, zegt tegen de Financial Times dat de toezichthouder de regels omtrent het inschakelen van lokale takken bij het controlewerk onlangs nog eens heeft benadrukt en verduidelijkt. ‘De accountantskantoren weten dat we over de hele wereld inspecteren en dat we alle bedrijven, inclusief gelieerde ondernemingen, die onze regels overtreden, ter verantwoording zullen roepen. We hebben onlangs onze regels voor andere accountants verbeterd om dat nog duidelijker te maken. Als u andere auditors inschakelt om u te helpen bij uw audits, moet u ze aan dezelfde kwaliteitsnormen kunnen houden die overal ter wereld vereist zijn’, aldus Williams.