Regering-Trump wil ook af van toezichthouder accountancy

In hun drang naar een kleiner overheidsapparaat hebben de Republikeinen in de VS nu ook de toezichthouder op accountants in het vizier.

Volgens de Financial Times willen de Republikeinen de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) ontmantelen, de onafhankelijke toezichthouder die werd opgericht na het Enron-schandaal begin deze eeuw. Het plan is onderdeel van een breder hervormingspakket dat gericht is op het bevorderen van deregulering. Het voorstel is afkomstig van de House Committee on Financial Services en zou mogelijk terechtkomen in de nieuwe belasting- en uitgavenwet die wordt behandeld. De taken van de PCAOB zouden worden overgedragen aan de beurswaakhond SEC.

Accountants niet per se voorstander van afschaffing

Bij accountants klinkt regelmatig kritiek op de toezichthouder, zeker vanwege de strenge normen en recordboetes die zijn opgelegd na het aantreden van topvrouw Erica Williams. Daar weet KPMG Nederland over mee te praten: die kreeg vorig jaar een boete van 25 miljoen dollar aan de broek vanwege examenfraude.

Maar afschaffing zou volgens de Financial Times niet zomaar worden gesteund door de branche en de Democreten zullen zich ertegen verzetten. Het door grote bedrijven opgezette Center for Audit Quality (CAQ) vindt bijvoorbeeld dat er wel degelijk behoefte is aan een systeem dat hoge normen van auditkwaliteit ondersteunt. PCAOB-medewerkers zouden een baan bij de SEC kunnen krijgen, maar dan wel tegen een lager salaris.

In de plannen is ook een maatregel opgenomen om een miljard dollar aan groene subsidies te schrappen en het budget van het Consumer Financial Protection Bureau te verminderen. Dat bureau fungeert als klachtenloket annex toezichthouder voor de consumentenmarkt.

Eerder zegde de regering-Trump al tienduizenden ambtenaren de wacht aan, maar dat mocht niet zomaar, oordeelde de rechter onlangs.