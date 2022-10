NBA past alert over Russische sancties opnieuw aan

Na afstemming met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de sanctiemaatregelen op Rusland, heeft de NBA Alert 45 aangepast. Het gaat om enkele verduidelijkingen.

De NBA publiceerde Alert 45 op 11 maart 2022. Dit gebeurde als reactie op omvangrijke sancties tegen Rusland naar aanleiding van de inval in Oekraïne. De alert werd onder meer in juni geüpdated als gevolg van nieuwe maatregelen tegen het land van Poetin. Na overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de NBA op 12 oktober een nieuwe aanpassing gepubliceerd.

Geen ontheffing op essentiële diensten

Er komt geen algehele ontheffing op essentiële diensten onder het verbod om diensten te leveren aan gesanctioneerde (rechts)personen. Aanvragen op grond van de in Verordening 269/2014 genoemde vrijstellingen worden per geval beoordeeld. Bij twijfel doen accountants er goed aan bij de CDIU te informeren of een ontheffing nodig is. Accountants kunnen zich daarvoor richten tot CDIU@douane.nl.

Het is altijd toegestaan om diensten te verrichten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht van verdediging in gerechtelijke procedures en het recht op een effectief rechtsmiddel.

Nederlandse dochters

Als een Nederlandse dochteronderneming onderdeel is van een Russische groep, dan valt de wettelijke controle van de jaarrekening en het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting buiten het algehele verbod op accountancydiensten onder EU Verordening 833/2014.

Toestemming is vereist voor andere vormen van dienstverlening door accountants waarop niet een van de in lid 3 of 4 van artikel 5 quindecies genoemde uitzonderingen van toepassing zijn.